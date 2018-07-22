B36'nın gözü korktu: 'Beşiktaş çok güçlü'

B36 hazırlığı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn takımının Teknik Direktörü Jakob Borg eşleşmeyle ilgili açıklamalar yaptı.Siyah-beyazlı ekibe övgü yağdıran Borg, "Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçen sezonun ikinci yarısında oynanan derbiyi izledim. Çok kaliteli futbolcuları olan büyük bir takımla karşılaşacağız. Quaresma gibi eski Barcelona, Pepe gibi eski Real Madrid oyuncusu olan isimleri var. Ayrıca savunmacıları Domagoj Vida son olarak ülkesiyle Dünya Kupası'nda final oynadı. Bizim için çok büyük bir sınav olacak" dedi.Rus ekibi Krasnodar karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle Avusturya kampını noktalayan Beşiktaş'ta futbolculara iki gün izin verildi.UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile 26 Temmuz Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Kartal yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.Dünya Kupası'nda forma giydikleri için izinli olan Vida, Quaresma ve Pepe, B36 Torshavn ile yapılacak maçlarda görev yapmayacak.