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B36 Torshavn cephesi umutlu; "Her şey olabilir"

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan B36 Torshavn'da teknik direktör Jakup Borg maçın ardından konuştu.

Kaynak: AA
B36 Torshavn cephesi umutlu; 'Her şey olabilir'
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27 Temmuz 2018 00:15
B36 Torshavn Teknik Direktörü Jakup Borg, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yaptı.

Jakup Borg rövanştan umutlu olduğunu söyledi ve kendileri için de tecrübe olacağını vurguladı.

İşte Jakub Borg'un maç sonu değerlendirmesi;

"Futbolda her şey olabilir. Rövanşta kendimize bir şans oluşturmaya çalışacağız. Oyuncularım için Vodafone Park'ta fantastik bir takıma karşı oynamak muhteşem bir tecrübe olacak."

 
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