B36 Torshavn cephesi umutlu; 'Her şey olabilir'

B36 Torshavn Teknik Direktörü Jakup Borg, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yaptı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Jakup Borg rövanştan umutlu olduğunu söyledi ve kendileri için de tecrübe olacağını vurguladı.
İşte Jakub Borg'un maç sonu değerlendirmesi;
"Futbolda her şey olabilir. Rövanşta kendimize bir şans oluşturmaya çalışacağız. Oyuncularım için Vodafone Park'ta fantastik bir takıma karşı oynamak muhteşem bir tecrübe olacak."
Jakup Borg rövanştan umutlu olduğunu söyledi ve kendileri için de tecrübe olacağını vurguladı.
İşte Jakub Borg'un maç sonu değerlendirmesi;
"Futbolda her şey olabilir. Rövanşta kendimize bir şans oluşturmaya çalışacağız. Oyuncularım için Vodafone Park'ta fantastik bir takıma karşı oynamak muhteşem bir tecrübe olacak."