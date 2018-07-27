B36 Torshavn cephesi umutlu; 'Her şey olabilir'

B36 Torshavn Teknik Direktörü Jakup Borg, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yaptı.



Jakup Borg rövanştan umutlu olduğunu söyledi ve kendileri için de tecrübe olacağını vurguladı.



İşte Jakub Borg'un maç sonu değerlendirmesi;



"Futbolda her şey olabilir. Rövanşta kendimize bir şans oluşturmaya çalışacağız. Oyuncularım için Vodafone Park'ta fantastik bir takıma karşı oynamak muhteşem bir tecrübe olacak."



