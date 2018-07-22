B36 Torshavn Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa maçı tarihi, kanalı

Premier Lig takımlarından

'de forma giyen Cezayirli forvet

'nin eski takımı Sporting Lizbon'a transfer olacağı iddia edildi.

Transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ismi anılan 30 yaşındaki forvet için Sporting Lizbon'un Leicester City'e kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Slimani, 2016 yılında 30 milyon Euro'ya Sporting'den Leicester City'e transfer olmuş ancak beklenen performansı gösterememişti.

Leicester ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Newcastle'da geçirmişti.

Bayern Münih'in, Vancouver Whitecaps forması giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Alphonso Davies'i transfer etmek üzere olduğu belirtildi.

Amerikan basınında yer alan haberde; Bayern Münih'in bu transfer için 12 milyon Dolar'ı gözden çıkardığı belirtildi. Transferin gerçekleşmesi halinde MLS'te oynayan bir futbolcu için tarihte ödenen en büyük bonservis bedeli olacağı bilgisi verildi.

Alphonso Davies'in Vancouver'ın cumartesi günü Seattle ile oynayacağı maça çıkmayacağı ve Almanya'ya gideceği kaydedildi.

16 yaşında MLS'tek ilk maçına çıkan ve tarihin en genç 2. oyuncusu olan Davies, hızı ve yetenekleriyle yaş grubunun en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyordu.

Daha önce Beşiktaş'ın da Alphonso Davies ile ilgilendiği ve transfer etmek için temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.