B36 Torshavn Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda? Beşiktaş'ın Avrupa maçı tarihi, kanalı

B36 Torshavn-Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında B36 Torshavn-Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
B36 TORSHAVN-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor.
Avrupa Ligi2nde 2. ön eleme turunda B36 Torshavn-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.
26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak maçın kanalı haberimizden paylaşılacak.
B36 Torshavn-Beşiktaş maçı 26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'den itibaren başlayacak.B36 TORSHAVN-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Cezayirli forvet Islam Slimani'nin eski takımı Sporting Lizbon'a transfer olacağı iddia edildi.SPORTING TEKLİFİ YAPTITransfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ismi anılan 30 yaşındaki forvet için Sporting Lizbon'un Leicester City'e kiralama teklifi yaptığı belirtildi.Slimani, 2016 yılında 30 milyon Euro'ya Sporting'den Leicester City'e transfer olmuş ancak beklenen performansı gösterememişti.GEÇEN SEZON KİRALANMIŞTILeicester ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Newcastle'da geçirmişti.Bayern Münih'in, Vancouver Whitecaps forması giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Alphonso Davies'i transfer etmek üzere olduğu belirtildi.Amerikan basınında yer alan haberde; Bayern Münih'in bu transfer için 12 milyon Dolar'ı gözden çıkardığı belirtildi. Transferin gerçekleşmesi halinde MLS'te oynayan bir futbolcu için tarihte ödenen en büyük bonservis bedeli olacağı bilgisi verildi.Alphonso Davies'in Vancouver'ın cumartesi günü Seattle ile oynayacağı maça çıkmayacağı ve Almanya'ya gideceği kaydedildi.16 yaşında MLS'tek ilk maçına çıkan ve tarihin en genç 2. oyuncusu olan Davies, hızı ve yetenekleriyle yaş grubunun en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyordu.Daha önce Beşiktaş'ın da Alphonso Davies ile ilgilendiği ve transfer etmek için temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.ALPHONSO DAVIES KİMDİR?Gana asıllı Kanadalı futbolcu Alphonso Davies, 2 Kasım 2000'de anavatanı Gana'nın Buduburam kentinde dünyaya geldi. Aynı zamanda Liberya uyruğuna da sahip olan Davies, altyapı eğitimini Edmonton Internationals, Edmonton Strikers ve Vancover Whitecaps takımlarında aldı. 2016 yazından bu yana Vancover Whitecaps A takımıyla çalışa futbolcu bu külüpte performansıyla dikkat çekiyor. Davies bu forma altında 64 maça çıkarken 6 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu doğrultuda rotasını Almanya'ya çevirdi.
Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi'nin bu doğrultuda son olarak gündemine Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'un yıldızı Shinji Kagawa'yı aldığı ortaya çıktı.
Sarı-Siyahlılar'dan ayrılma kararı alan tecrübeli Japon futbolcunun menajerler aracılığıyla önerilmesinin ardından yeşil ışık yakıp harekete geçen Siyah-Beyazlılar, Dortmund ve oyuncudan mali beklentilerini talep etti.
SOSA'DAN SONRA...
Son 4 sezondur Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund formasıyla görev yapan Shinji Kagawa, özellikle pozisyon yaratma özelliğiyle tanınıyor.
Jose Sosa'nın takımdan ayrılmasının ardından orta sahada yaratıcı bir oyuncu eksikliği hisseden, Anderson Talisca'nın daha çok skora yönelik bir oyuncu olması sebebiyle Brezilyalı'yla Şenol Güneş'in beklentisini karşılayamayan yönetim, Kagawa hamlesiyle nokta atışı yapmayı planlıyor.
DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI
Geçen sezon Borussia Dortmund'da 27 karşılaşmaya çıkıp 6 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Kagawa, Japonya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da görev yapmıştı.
Rusya'da düzenlenen dev turnuvada Japonya formasıyla 3 karşılaşmaya çıkan Kagawa, 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah- Beyazlılar'ın transfer başta olmak üzere kulüp gündemiyle ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.
Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'a konuşan ve yönetim olarak yoğun bir dönem içerisinde bulunduklarını kaydeden Orman, "Transferde aceleci olmayacağız. Önümüzde 40 gün gibi bir süre var. Oyuncularımıza teklifler var, bizim de hedefimizde bulunan futbolcular var. Ancak özellikle bu dönemde oyuncularımıza çok teklif gelmesi, transferde ne kadar doğru işler yaptığımızın bir göstergesi. En çok Mitrovic transferimiz eleştirilmişti, şimdi satıldı" ifadelerini kullandı.
'Ayrılmak istemeyen olursa...'
Futbolcu satışına her zaman sıcak baktıklarını belirten Başkan Orman, "Bugünkü piyasaya baktığımızda Cristiano Ronaldo'nun bile satıldığını görüyoruz. Beşiktaş'ın da satılmayacak oyuncusu yok. Tüm dünyada bu iş böyle. Değerini bulan futbolcu gidebilir. Ayrıca teklif gelen oyuncuyu hemen satacak gibi bir durumumuz yok. Önce oyuncuya da danışıyoruz. Teklif gelen ancak ayrılmak istemeyen oyunculara saygı duyup takımda tutuyoruz" sözlerini sarf etti.
'Çalışmalarımız olacak'
Geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları çıkışın oyuncularına teklif yağmasına neden olduğunu belirten Başkan, "Fabri, Babel, Negredo, Lens ve Loveiçin gelen teklifler var. Önce bu konuyu değerlendireceğiz ve gidenleri belirledikten sonra hem hocamızın istediği hem de boşalan yerleri doldurmak için çalışmalarımız olacak" diye konuştu.
'Vida'ya birçok teklif var'
Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'yla şov yapan ve The Guardian'ın en iyi 11'e seçtiği Domagoj Vida'dan da övgüyle bahseden Başkan Orman, "Vida'yı takımımıza bedelsiz olarak kazandırmıştık. Final oynadığı için yıldızını parlattı. Kendisi için gelen birçok teklif var. Ama bu illa satacağız anlamına gelmez. Gelen rakamları açıklamak doğru değil. Ama Vida'nın da istemesi halinde en iyi teklifi değerlendirmeye alırız" yorumunu yaptı.