B36 Torshavn Beşiktaş maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş maçı saati

B36 Torshavn ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz olarak mı yayınlanacak? Peki B36 Torshavn-Beşiktaş maçı hangi kanaldan izlenebilecek? İşte detaylar...

26 Temmuz 2018 03:14
B36 Torshavn Beşiktaş maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş maçı saati
Beşiktaş ile B36 Torshavn, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Bugün oynanacak mücadele hangi kanaldan yayınlanacak? İşte B36 Torshavn-Beşiktaş maçı öncesi tüm gelişmeler ve detaylar...

B36 TORSHAVN-BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI? | UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Avrupa Ligi2nde 2. ön eleme turunda B36 Torshavn-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak. 26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı 26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'den itibaren başlayacak.

B36 TORSHAVN-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

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