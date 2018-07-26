B36 Torshavn Beşiktaş maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş maçı saati

Beşiktaş ile B36 Torshavn
, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Bugün oynanacak mücadele hangi kanaldan yayınlanacak? İşte B36 Torshavn-Beşiktaş maçı öncesi tüm gelişmeler ve detaylar...
B36 TORSHAVN-BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI? | UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor.
Avrupa Ligi2nde 2. ön eleme turunda B36 Torshavn-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak. 26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı 26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'den itibaren başlayacak.
B36 TORSHAVN-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...