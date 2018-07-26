B36 Torshavn Beşiktaş maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş maçı saati

B36 Torshavn ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz olarak mı yayınlanacak? Peki B36 Torshavn-Beşiktaş maçı hangi kanaldan izlenebilecek? İşte detaylar...

26 Temmuz 2018 03:14
B36 Torshavn Beşiktaş maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş maçı saati
Beşiktaş ile B36 Torshavn, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Bugün oynanacak mücadele hangi kanaldan yayınlanacak? İşte B36 Torshavn-Beşiktaş maçı öncesi tüm gelişmeler ve detaylar...

B36 TORSHAVN-BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI? | UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Avrupa Ligi2nde 2. ön eleme turunda B36 Torshavn-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.

26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

B36 Torshavn-Beşiktaş maçı 26 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'den itibaren başlayacak.

B36 TORSHAVN-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

MUHTEMEL 11'LER

B36 Torshavn

Thomsen
Eriksen
Faero
Bogason Dam
Magnusson
Nielsen
Agnarsson
Jacobsen
Heinesen
Johannesen
Cieslewizc

Beşiktaş

Tolga
Gökhan Gönül
Necip
Fatih
Caner
Medel
Tolgay
Lens
Babel
Adriano
Larin

Beşiktaş, B36 Torshavn ile deplasmanda yapacağı maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 205. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'a konuk olacak Beşiktaş,  Avrupa kupalarındaki 205. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 204 maçtan 77'sini kazanırken, 83'ünü kaybetti. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Avrupa arenasında geride kalan 204 karşılaşmada rakip fileleri 265 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

- UEFA Avrupa Ligi'nde 103. maçı

Beşiktaş, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 103. müsabakasını oynayacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 102 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.

Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 159 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.

- Şenol Güneş, rekorunu 27 maça çıkaracak

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavan karşılaşmasıyla bu rekorunu 27 karşılaşmaya çıkaracak.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 26 Avrupa karşılaşmasında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 41 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.

- Beşiktaş'ın Avrupa performansı 

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

                         Organizasyon  O    G    B    M    A    Y 
 Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi   82  27  19  36   85  131 
 Kupa Galipleri Kupası   20    4    4   12    21    38
 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi   102    46  21  35  159  125
 Toplam  204  77  44  83  265  294

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