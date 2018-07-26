B36 Torshavn Beşiktaş maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş maçı saati

Torshavn

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 205. maçına çıkacak

Torshavn

Torshavn

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 102 46 21 35 159 125 Toplam 204 77 44 83 265 294





UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları temsilcisi B36'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 205. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 204 maçtan 77'sini kazanırken, 83'ünü kaybetti. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Avrupa arenasında geride kalan 204 karşılaşmada rakip fileleri 265 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.Beşiktaş, B36karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 103. müsabakasını oynayacak.Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 102 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 159 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavan karşılaşmasıyla bu rekorunu 27 karşılaşmaya çıkaracak.Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 26 Avrupa karşılaşmasında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 41 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle: