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B36 Torshavn-Beşiktaş! İlk 11'ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'a konuk oluyor.

Kaynak: Sporx.com ve AA
B36 Torshavn-Beşiktaş! İlk 11'ler
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26 Temmuz 2018 20:04
Beşiktaş Futbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarına Faroe Adaları'nda başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. 

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Tolga, Gökhan, Necip, Fatih, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Larin

B36 Torshavn'ın Beşiktaş 11'i: Hentze, Mellemgaard, Faero, Petersen, Eriksen, Jacobsen, Brockie, Olsen, Cieslewics, Magnusson, Saag


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