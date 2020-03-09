B Takımı'nda yıldızını oynatan Real Madrid'e isyan ettiler

Real Madrid'in pilot takımı Castilla B'nin liginde Rodrygo, Reinier gibi 40-50 milyon euroluk oyuncularını oynatmasına ligde mücadele eden rakiplerinden tepki geldi.Castilla'nın bu hafta oynadığı Coruxo'nun resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda bu durumun adil olmadığı belirtilerek isyan edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "30 milyonluk oyuncuları oynatmaktan tabii memnunlar. Bizim takımımızdan 80'ini bir araya getirsek bu kadar para toplayamayız. İki hafta önce de 54 milyonluk Rodrygo Castilla'yı kurtarmıştı"Real Madrid'in genç yaşta kadrosuna kattığı isimlerden Rodrygo sezon başında 45 milyon euro'ya, Reinier ise devre arasında 30 milyon euro'ya başkent ekibine transfer olmuştu.Real Madrid'in pilot takımı olan Castilla'yı kulübün efsane futbolcularından Raul Gonzalez çalıştırıyor.