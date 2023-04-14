B Takım Projesi'ne 15 milyon engeli

Kulüpler Birliği'nin yakından takip ettiği 'B Takım Projesi' kriz çıkardı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kulüpler Birliği'nin isteği üzerine yeni sezonda 'B Takım Projesi'ni hayata geçirmeyi planlaması; 2. ve 3. Lig temsilcilerinin tepkisine neden olmuştu.



Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2. ve 3. Lig ekiplerinin temsilcileri ile bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yapmıştı. Önceki gün yapılan toplantıda ise Süper Lig ekiplerine bir sunum yapıldı. Sunum sonrası bu projeye katılmak isteyen takımlardan 15 milyon TL katılım payı talep edilmesi bazı Süper Lig ekiplerini rahatsız etti.



B takım havuzunda toplanacak paraların 3. Lig ekiplerine dağıtılması planlanıyordu. Bu nedenle konu TFF'nin seçimleri sebebiyle yaza ertelendi.



YABANCI GERGİNLİĞİ



Son yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ana gündem maddesi yabancı kuralıydı. Toplantıya Beşiktaş ve Adana Demirspor başkanları katılmadı. A.Gücü, yabancı kuralının serbest kalmasına karşı çıkan tek kulüp oldu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç "Yabancı sayısı sahada serbest olsun ama genelde bir sınır getirelim." önerisinde bulundu. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ise "Yabancı kuralı tamamen serbest olsun." fikrini otaya attı. Zaman zaman gerginlikler yaşanan toplantıda, TFF Başkanı, konunun TFF seçimlerinden sonra karara bağlanmasını önerdi. Bu öneriyi herkes makul karşıladı. Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç da "Önümüzdeki sezon yabancı kuralı aynen devam etsin, TFF seçimlerinden sonra tekrar masaya yatırırız."ifadesini kullandı.





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