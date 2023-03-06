B Takım projesi masaya

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Kulüpler Birliği'nin isteği üzerine yeni sezonda 'B takım projesi'ni hayata geçirmeyi hedeflemesi; 2. ve 3 Lig temsilcilerinin tepkisine neden oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu, 3.Lig'deki grup sayısını 4'e çıkararak Süper Lig ekiplerinin B takımlarını burada oynatmayı planlıyor.



2. ve 3. Lig Kulüplerin temsilcileri ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bu hafta içerisinde bir görüşme yaparak bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirecek. Çünkü bu planlama onlara uymuyor.



"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hasan Gökçe, "92 kulüp başkanımla beraber bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu projeyi kabul etmemizin söz konusu olmayacağını dile getirmek istiyoruz. Bu vahim hatadan dönmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



1461 Trabzon Başkanı Cemil Hekimoğlu ise "Bu uygulama tüm 2. ve 3. Lig takımlarının önünü kesecek, futbol ailesine büyük zararlar verecek bir uygulama olacaktır. Lige yükselmenin prosedürü bellidir. Asla kabul etmiyoruz" dedi.





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