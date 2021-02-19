Azubuike: 'Savaşıyoruz ama bir şeyler eksik'

Başakşehir'de Azubuike, Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



Küme düşme hattında yer almalarının kötü olduğunu söyleyen Azubuike, "Açıklaması çok zor bir durumdayız, takım olarak bunu hak etmiyoruz. Geçen sene şampiyon olduk ve bu sene işler bizim için iyi gitmiyor. İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Savaşıyoruz ama bazı şeyler eksik. İhtiyacımız olan ilk galibiyeti almamız gerekiyor ki arkamıza o rüzgarı alalım. O rüzgarı aldıktan sonra her şey daha kolay olacaktır." dedi.



Sahadaki sonuçların nedeni sorulan Nijeryalı, "Sanırım yeteri kadar savaşmıyoruz, konsantrasyon eksikliği nedeniyle yeteri kadar pozisyon üretemiyoruz ve gol yiyoruz. Saha içindeki odaklanmamızı daha iyi seviyeye getirmeliyiz. Birçok kez konsantrasyon eksikliği ile maçlar kaybettik ve goller yedik. Bu konsantrasyonu ligin sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor, bulunduğumuz durumu kesinlikle hak etmiyoruz." cevabını verdi.



