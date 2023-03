Azubuike: 'Çaykur Rizespor, Süper Lig'e dönecek'

Spor Toto 1. Lig'de 18 Mart Cumartesi günü Altay'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu, ligin sonuna yaklaşıldığı dönemde her maça üç puan hedefiyle hazırlandıklarını söyledi.



Nijeryalı oyuncu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde şampiyonluk yarışının çok zor geçtiğini belirtti.



Rekabet içinde oldukları Samsunspor, Eyüpspor ve Bodrumspor'un iyi ekipler olduğunu vurgulayan Azubuike, "Şampiyonluk yarışında her şeyini ortaya koyan önemli ekipler var. Bodrumspor maçında çok zorlandık. Takım olarak gündüz maçlarına alışık olmadığımız için bizi biraz etkiledi. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Zorlu yarış sezon sonuna kadar devam edecek. Biz de ilk iki içinde yer almak için yarışacağız." diye konuştu.



Hedeflerine ulaşmak için seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunun altını çizen 25 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:



"Ligin sonlarına yaklaştığımızdan her maçı üç puan için oynamak zorundayız. Artık rakiplerimizin kim olduğunun önemi yok. Samsun, Eyüp, kimle oynarsak oynayalım artık hiçbir maçımızı bir puanlık olarak düşünemeyiz. Altay karşısında kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım galip gelen taraf biz oluruz ve sezon sonunda Süper Lig hedefini gerçekleştiririz."



Azubuike, kendilerine destek olan taraftara teşekkür ederek, ligin sonuna kadar desteğin artarak devam etmesini istedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ