Azpilicueta'ya sürpriz talip: Osasuna!

Chelsea'nin sağ bek oyuncusu Cesar Azpilicueta için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Azpilicueta'ya sürpriz talip: Osasuna!
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15 Kasım 2021 19:30
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin sağ bek oyuncusu Azpilicueta için flaş bir iddia gündeme geldi.

ESPN'in haberine göre; 32 yaşındaki İspanyol futbolcu, Chelsea ile olan sözleşmesini yenilemeyecek.

Haberde Chelsea'den ayrılacak olan Azpilicueta için devreye Osasuna'nın gireceği ifade edildi.

Azpilicueta, bu sezon Premier Lig'de 8 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.


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