Azpilicueta'ya sürpriz talip: Osasuna!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin sağ bek oyuncusu Azpilicueta için flaş bir iddia gündeme geldi.



ESPN'in haberine göre; 32 yaşındaki İspanyol futbolcu, Chelsea ile olan sözleşmesini yenilemeyecek.



Haberde Chelsea'den ayrılacak olan Azpilicueta için devreye Osasuna'nın gireceği ifade edildi.



Azpilicueta, bu sezon Premier Lig'de 8 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.





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