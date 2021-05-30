Azpilicueta: 'Kazanmak için çok efor sarf ettik'

Chelsea'nin kaptanı Cesar Azpilicueta, Manchester City'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştıkları maçın sonrasında konuştu.



Şampiyonluğu getiren faktörler sorulan İspanyol oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için çok efor sarf ettik, son derece memnunum. Ruhumuz ve enerjimiz ile kazandık. Çok iyi hazırlandık. Aslında takım ruhu her şeyin üstündeydi. Bu kadar iyi uyum sağlayabildiğimiz arkadaşlarımızla oynayabildiğimiz için de şanslıydık. Fark yaratan şeyler özellikle bunlardı." dedi.



