Azpilicueta, Inter yolunda!

İtalyan devi Inter, Chelsea'nin İspanyol futbolcusu Cesar Azpilicueta ile anlaşmaya yakın.



İngiliz ekibi, 11 yıldır forma giyen ve takım kaptanlığı yapan tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.



2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Azpilicueta sezon başında takımıyla mukavelesini uzatmıştı.



33 yaşındaki futbolcu, kariyerinin son yıllarında yeni bir macera aradığı ve İtalya Serie A ekiplerinden Inter iki yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.



11 SEZON 508 MAÇ 9 KUPA



2012'de Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olan Azpilicueta, Londra ekibiyle toplam 508 maça çıkıp 17 gol 56 asistlik performans sergiledi.



İspanyol futbolcu bu serüvende biri Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere 9 kupa zaferi yaşadı.







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