Azpilicueta adım adım Atletico Madrid'e

Chelsea'nin, İspanyol oyuncusu Cesar Azpilicueta adım adım Atletico Madrid'e transfer oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Azpilicueta adım adım Atletico Madrid'e
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30 Haziran 2023 22:53
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Atletico Madrid, İspanyol stoper Cesar Azpilicueta'yı kadrosuna katmak istiyor.

Chelsea'de onuncu sezonunu dolduran ve takımın kaptanı olan Cesar Azpilicueta'da İspanyol kulübüne transfer olmaya sıcak bakıyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Madrid, Cesar Azpilicueta'yla iki yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

Haberin devamında Chelsea eğer Cesar Azpilicueta ayrılmak üsterse oyuncunun ücretsiz olarak takımdan gönderileceğini söylendi.

508 MAÇA ÇIKTI

Chelsea formasını 10 yıldır giyen ve takımın kaptanı olan Cesar Azpilicueta, Chelsea formasıyla toplamda 508 resmi karşılaşmada görev aldı ve bu karşılaşmalarda 17 gol, 56'da asist yaptı.

Cesar Azpilicueta 2 tanesi Premier Lig olmak üzere Chelsea formasıyla toplamda 9 kupa kazandı.

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