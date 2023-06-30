Azpilicueta adım adım Atletico Madrid'e

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Atletico Madrid, İspanyol stoper Cesar Azpilicueta'yı kadrosuna katmak istiyor.



Chelsea'de onuncu sezonunu dolduran ve takımın kaptanı olan Cesar Azpilicueta'da İspanyol kulübüne transfer olmaya sıcak bakıyor.



2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK



Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Madrid, Cesar Azpilicueta'yla iki yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.



Haberin devamında Chelsea eğer Cesar Azpilicueta ayrılmak üsterse oyuncunun ücretsiz olarak takımdan gönderileceğini söylendi.



508 MAÇA ÇIKTI



Chelsea formasını 10 yıldır giyen ve takımın kaptanı olan Cesar Azpilicueta, Chelsea formasıyla toplamda 508 resmi karşılaşmada görev aldı ve bu karşılaşmalarda 17 gol, 56'da asist yaptı.



Cesar Azpilicueta 2 tanesi Premier Lig olmak üzere Chelsea formasıyla toplamda 9 kupa kazandı.





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