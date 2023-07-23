Azmiyle engelini aşan albino milli atlet, yeni hedeflere odaklandı

Mardin'de albinizme bağlı görme engeline rağmen atletizmde önemli başarılara imza atan 18 yaşındaki milli sporcu Yusuf Adıgüzel, yeni hedeflere odaklandı.



Kızıltepe ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki albino hastası Yusuf Adıgüzel, çocukluk hayali olan atletizmle ailesinin desteğiyle tanıştı. Kısa sürede bu alandaki yeteneğini aldığı eğitim ve azmi ile geliştiren Adıgüzel, hastalığına bağlı gelişen yüzde 50 görme engelini de spor ile aştı.



Geçen yıl Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonasında birinci de olan Adıgüzel, şu ana kadar katıldığı müsabakalarda 8 kez daha Türkiye şampiyonluğu elde etme başarısını gösterdi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı stadyum ve spor salonlarında uzman antrenörü eşliğinde idman yapan Adıgüzel, bu yıl milli takıma ve paralimpik kadroya girip uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istiyor.



"Ülkemi, bayrağımı temsil etmek istiyorum"



Yusuf Adıgüzel, AA muhabirine, küçük yaşlarda başladığı atletizmi severek devam ettiğni söyledi. Son 2 yıldır düzenli ve profesyonel olarak çalışmalara başladığını anlatan Adıgüzel, "Geçen sezon da Türkiye şampiyonu oldum. 2021'de Afyonkarahisar'da da milli takım seçmeleri vardı. Orada başarı göstererek milli takım paralimpik kadroya girdim. Bu sezon da tekrar milli takım seçmelerine girip önce Mardin'i daha sonra da ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek için çalışıyorum." dedi.



Spor için engel tanımadığını dile getiren Adıgüzel, başta ailesi olmak üzere hocaları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden büyük destek gördüğünü anlattı. Bu destek ile zorlanmadan başarılara koştuğuna işaret eden Adıgüzel, şunları söyledi:



"Albinizm de güneş sıkıntımız oluyor. Güneş kremleri ile de onu gidermeye çalışıyoruz. Özellikle yaz aylarında idmanlarda bu kremleri kullanıyoruz. Engelli olduğumuz için öz güvenimizi kaybetmememiz gerekiyor. Hayata bağlanmamız gerekiyor. Ne görme engeli, ne albinizm, ne diğer engeller, hiçbir şey spora engel değil. En büyük engel içimizdeki ön yargı. O ön yargıyı içimizde bitirip, önce ilimizi sonra ülkemizi en güzel şekilde temsil edebiliriz. Bunun örneklerinden biri de benim."



Antrenörü Hasan Kaymaz ise Yusuf Adıgüzel ile birlikte çalışmaya başladıklarını ifade ederek, hırsı ve azmiyle sporcunun büyük başarırlar kazanacağına inandığını aktardı.



"İyi bir milli sporcu olup ülkemizi temsil edecek"



Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik sporu geniş kitlelere yamayı amaçladıklarını belirterek, kentte 62 bin lisanlı sporcunun bulunduğunu söyledi.



Yusuf Adıgüzel'in de bu sporcular arasında olduğunu dile getiren Birlik, atletizm kısa mesafe koşucusu sporcunun daha önce de milli kadroda olduğunu aktardı.



"Kendisine özel bir antrenör görevlendirdik." diyen Birlik, sporcunun antrenörü ile çalışmaları sürdürdüğünü belirtti. Birlik, Adıgüzel'in görme engeline rağmen çok azimli ve başarı bir sporcu olduğunu kaydederek şunları söyledi:



"Yusuf'un en iyi şekilde ülkesini temsil etme hayali var. Hedeflerine ulaşabilecek kapasitede. İnşallah bir daha milli kadroya girerek ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edecek. Bakanlığımızın da destekleriyle iyi bir milli sporcu olup, ülkemizi temsil edecek."



