Azmeden gençler küçük bir ilçede kurulan hentbol takımını Süper Lig'e taşıdı

Kastamonu'da hayata geçirilen projeyle farklı illerden getirilen öğrencilerden oluşturulan Araç Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.



Kentte, 2014 yılında başlatılan bir projeyle farklı illerden, hentbol oynamaya uygun ancak bu imkanı bulamayan öğrenci arayışına girildi.



Antrenör Fatih Muhammed İkbal, Çorum, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Yalova'dan belirlediği 8 sporcuyu Kastamonu'ya getirdi. Lise ve ortaokulda okuyan öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bir ev tutuldu ve eğitim masrafları konusunda da yardımcı olundu.



Hem eğitim hayatlarını sürdüren hem de Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü'nde hentbol oynayan öğrencilerin takımı 2,5 yıldır Araç Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak faaliyetlerini Araç ilçesinde sürdürüyor.



Hentbol takımı bu yıl ligi 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.



Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, AA muhabirine, iddialı bir takım olduklarını söyledi.



Sporcuların bir arada olmalarının büyük bir avantaj olduğunu anlatan Sarıkaya, "Bizim ve arkadaşlarımızın desteğiyle, hatta ceplerimizden para katarak bu işe gönül verdik ve bu sonuca ulaştık. Çok mutluyuz. Onlarla gurur duyururuz." dedi.



Küçük bir ilçede yaşadıklarına işaret eden Sarıkaya, "Dışarıdan destekler alarak kendi güçlerimizi de birleştirip şampiyonluk tabii ki herkesin hedefi ama düşmeden orta sıralarda başarılı bir şekilde Türkiye'mizde ve dışarıda takımımıza sahip çıkarak onları gerekli noktalara taşımak hedefimiz." yorumunu yaptı.



Başkan Tevfik Demir Özdemir: "Sporcularımızla gurur duyuyoruz"



Kulüp başkanı Tevfik Demir Özdemir ise kulüp bünyesinde 18 sporcu bulunduğunu belirtti.



Kulüpteki birçok sporcunun milli takımda oynadığını anlatan Özdemir, şunları dile getirdi:



"Bizler kendi sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bir taraftan da eğitim hayatlarına devam ediyorlar. Hedefimiz önümüzdeki yıl ilk 4 içinde olarak Avrupa kupalarına vize almak. Profesyonel kulüpler yabancı transfer yapıp yıldız oyuncuları toplayarak Avrupa kupasına çıkmayı düşünüyor. Yönetim ve ilçe halkımızın anlayışı bu değil. Biz kendi kadrolarımızla bir yere getirmek istiyoruz."



Antrenör Fatih Muhammed İkbal de yaklaşık 7 yıl önce bir proje hazırladıklarını aktardı.



Yaptıkları projeyle dezavantajlı gençler için harekete geçtiklerini vurgulayan İkbal, şöyle devam etti:



"O zaman orta son, lise 1 yaş grubundalardı. Onlarla birlikte bölgesel lige bir takım yaparak başladık. Aynı sene 2. Lig'e çıktık. Burada iki yıl kaldıktan sonra 1. Lig'e çıktık. Burada üçüncü senemizin sonunda Süper Lig'e çıkmayı garantiledik. Çok genç bir takım. 18-18,5 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Şu anda yaklaşık 4-5'i üniversiteyi de kazandı, 5-6'sı milli takımların değişik seviyelerinde oynuyor. Birkaçı üniversiteyi bitirip öğretmenliğe, antrenörlüğe adım atacak duruma doğru geliyorlar. Onların elinden tutup daha üst seviyeye nasıl taşıyabiliriz, hem sporcu hem öğrenci anlamında hem de bundan sonraki kendi yaşantılarıyla ilgili nasıl bir dokunuş yapabiliriz hala bunlarla uğraşıyoruz. Bence çoğu bunları hak ediyor. İyi yerlere geleceklerini ileride A Milli Takım'ın iskeletini oluşturacaklarını düşünüyorum."



Hedef Süper Lig'de kalıcı olmak



Sporculardan 18 yaşındaki Ceyhan Coşkunsu, 13 yaşında Çorum'dan Kastamonu'ya geldiğini belirterek, "Liseyi burada okumaya başladım. İlk geldiğimde 2. Lig'deydik daha sonra 1. Lig'e çıktık. Bu sene ikinci olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledik. Buraya geldiğimde 13 yaşındaydım. Aynı hoca aynı takımla oynuyorum. Hedeflerimize bugüne kadar ulaştık. Bu sene de Süper Lig'e çıktık onur ve gurur veriyor. Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Karabük'ten geldiğini anlatan Cansu Erdoğdu, "Takımımı çok seviyorum. Bütün arkadaşlarımın çoğu il dışından geldi. Bu zamana kadar birçok hedef koyduk hepsini başardık. Takım değil aile gibiyiz. Herkesi çok seviyorum." diye konuştu.



Özgecan Uçar da 13 yaşında Kastamonu'ya geldiğine işaret ederek, "Araç halkı bizi çok destekliyor. Kendi aramızda aile, dost kardeş gibiyiz. Hedefim milli takımda ve kendi takımımda büyük başarılara imza atmak." ifadelerini kullandı.



