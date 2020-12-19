Azizler filmi ne zaman yayınlanacak? Azizler filmi fragman tanıtım yayın tarihi

AZİZLER FİLMİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

E kolye nerede? Azizler 8 Ocak'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/blpRX1kUkK



— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 19, 2020

Oyuncu kadrosu ve fragmanı ile dikkat çeken Azizler Netflix filmi ne zaman yayınlanacak belli oldu. Yapılan resmi açıklamada Aziziler filmi Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Azizler filminin konusu nedir? Azizler oyuncu kadrosu ve çekildiği yerler neresi? Azizler filmi güzel mi? Azizler Netflix kesintisiz HD izle detayları bulunuyor.Azizler filmi Netflix platformu üzerinde 8 Ocak tarihinde yayınlanacağı açıklandı. Bir önceki gün saat 12'yi geçtikten sonra yayında olacağı söyleniyor Azizler filminin.Netflix filmi Azizler'in konusu orta yaşlarına geldiğinde sevmediği bir işte çalışan, ev hayatı kocasının beş parasız kalması sonucu yanına taşınan kız kardeşi ve ailesi sebebiyle çekilmez bir hâl alan ve dört yıllık ilişkisinin artık bir sona geldiğine inanan Aziz'in, bu bunaltıcı döngüden çıkmaya çalışırken başından geçen olarak tanımlanıyor.Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder... Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz'in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz'in hayatını büsbütün değiştirecektir.Azizler filminin oyuncuları açıklandı. Azizler film kadrosunun oyuncular şu şekilde:Engin GünaydınHaluk BilginerBinnur KayaFatih Artmanİrem SakGülçin Santırcıoğluİlker AksumÖner ErkanHülya Duyar