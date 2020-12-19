Aziziler filminin konusu nedir? Azizler filminin oyuncu kadrosu, nerede çekilmiştir?

Netflix yayın platformunda yeni film Azizler fragmanı yayınlandı ve uzun süren bekleyiş sona erdi. Yeni merak edilen film Azizler konusunda filmseverler Azizler Netflix üzerinde yayınlanacak ve büyük merakla bekleniyor. Öte yandan Azizler ne zaman yayınlanacak? Azizler yayın tarihi, Azizler konusu nedir? Netflix Azizler nerede çekildi? Azizler filminin oyuncuları kimler? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

19 Aralık 2020 13:24
Aziziler filminin konusu nedir? Azizler filminin oyuncu kadrosu, nerede çekilmiştir?
Oyuncu kadrosu ve fragmanı ile dikkat çeken Azizler Netflix filmi ne zaman yayınlanacak belli oldu. Yapılan resmi açıklamada Aziziler filmi Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Azizler filminin konusu nedir? Azizler oyuncu kadrosu ve çekildiği yerler neresi? Azizler filmi güzel mi? Azizler Netflix kesintisiz HD izle detayları bulunuyor.
Yönetmenlik koltuğunda Taylan Biraderler olan Azizler Netflix'te yayınlanacak ve 8 Ocak günü yayınlanacak.

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AZİZLER FİLMİ YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Azizler filmi Netflix platformu üzerinde 8 Ocak tarihinde yayınlanacağı açıklandı. Bir önceki gün saat 12'yi geçtikten sonra yayında olacağı söyleniyor Azizler filminin.

AZİZLER FİLM TEK PARÇA HD YOUTUBE TANITIM FRAGMAN

AZİZLER KONUSU NEDİR? AZİZLER FİLMİ NE ANLATIYOR?

Netflix filmi Azizler'in konusu orta yaşlarına geldiğinde sevmediği bir işte çalışan, ev hayatı kocasının beş parasız kalması sonucu yanına taşınan kız kardeşi ve ailesi sebebiyle çekilmez bir hâl alan ve dört yıllık ilişkisinin artık bir sona geldiğine inanan Aziz'in, bu bunaltıcı döngüden çıkmaya çalışırken başından geçen olarak tanımlanıyor.



Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder... Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz'in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz'in hayatını büsbütün değiştirecektir.

NETFLİX AZİZLER OYUNCULARI KİM?

Azizler filminin oyuncuları açıklandı. Azizler film kadrosunun oyuncular şu şekilde:

Engin Günaydın
Haluk Bilginer
Binnur Kaya
Fatih Artman
İrem Sak
Gülçin Santırcıoğlu
İlker Aksum
Öner Erkan
Hülya Duyar



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