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Aziz Yıldırım'ın rüyalarını süsleyen transfer; Pastore

Fenerbahçe Ocak ayı transfer dönemi için harekete geçti. Transfer listesinde sürpriz isimler var

Aziz Yıldırım'ın rüyalarını süsleyen transfer; Pastore
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23 Aralık 2017 12:20
Fenerbahçe Yönetimi, taraftarın hayalini süsleyen dünya yıldızını devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Javier Pastore'nin menajeri Simonian'ın yaptığı, "Caen karşısında PSG formasıyla son maçına çıktı" açıklaması, Sarı-Lacivertliler'i fazlasıyla heyecanlandırdı. Arjantinli oyuncu sadece taraftarların değil, Aziz Yıldırım'ın da yıllardır hayalini süslüyor. Ancak böylesi bir dünya yıldızını transfer etmek, özellikle mali anlamda hiç de kolay değil. Yönetim, 28 yaşındaki futbolcuya Çubuklu formayı giydirmek için şartları sonuna kadar zorlamaya kararlı.

6.5 milyon Euro!

Sarı-Lacivertliler'de devre arasında Fernandao ve Van Persie ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu ikiliden gelecek bonservis, Pastore transferi için yok denecek kadar az. Ancak Van Persie'nin 4.9 milyon Euro (22.1 milyon TL), Fernandao'nun ise 1.6 milyon Euro'luk (7.23 milyon TL) senelik ücretleri nedeniyle maaş bütçesinde oldukça iyi bir rahatlama yaşanacak. Eğer sezon başından beri Josef'i isteyen West Bromwich de İngiliz basınının iddia ettiği gibi 15 milyon Euro ile kapıyı çalarsa, Pastore'nin bonservis maliyeti de çıkmış olacak.

FFP dengelemesi sezon sonu

Yönetim, devre arasında gidecek oyuncular konusunda beklenen operasyonun yapılamaması halinde ise B planını devreye sokacak. Pastore ikna edilirse, transferin maliyeti kulübün kendi imkanlarıyla karşılanacak. Finansal Fair-Play konusundaki sıkıntı ise yaz transfer dönemindeki çalışmalarla dengelenecek.

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