Fenerbahçe Yönetimi, taraftarın hayalini süsleyen dünya yıldızını devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.Javier Pastore'nin menajeri Simonian'ın yaptığı, "Caen karşısında PSG formasıyla son maçına çıktı" açıklaması, SYönetim, 28 yaşındaki futbolcuya Çubuklu formayı giydirmek için şartları sonuna kadar zorlamaya kararlı.Sarı-Lacivertliler'de devre arasında Fernandao ve Van Persie ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu ikiliden gelecek bonservis, Pastore transferi için yok denecek kadar az. Ancak Van Persie'nin 4.9 milyon Euro (22.1 milyon TL), Fernandao'nun ise 1.6 milyon Euro'luk (7.23 milyon TL) senelik ücretleri nedeniyle maaş bütçesinde oldukça iyi bir rahatlama yaşanacak. Eğer sezon başından beri Josef'i isteyen West Bromwich de İngiliz basınının iddia ettiği gibi 15 milyon Euro ile kapıyı çalarsa, Pastore'nin bonservis maliyeti de çıkmış olacak.Yönetim, devre arasında gidecek oyuncular konusunda beklenen operasyonun yapılamaması halinde ise B planını devreye sokacak. Pastore ikna edilirse, transferin maliyeti kulübün kendi imkanlarıyla karşılanacak. Finansal Fair-Play konusundaki sıkıntı ise yaz transfer dönemindeki çalışmalarla dengelenecek.