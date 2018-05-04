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Aziz Yıldırım'ın listesinde sürpriz isim!

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın kardeşi Ertan Torunoğulları'nın sarı-lacivertli kulübün kongresinde Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak.

Kaynak: Sabah
Aziz Yıldırım'ın listesinde sürpriz isim!
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04 Mayıs 2018 08:17
Fenerbahçe kulübünün 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağan genel kurulda başkan adaylarının yönetimleri yavaş yavaş netleşiyor...

Mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nın kardeşi Ertan Torunoğulları'nı listesine dahil edeceği öğrenildi.

Edelstaal Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları özellikle Hollanda, Almanya gibi ülkelerde Fenerbahçe adına mesai harcamış, "Hedef Bir Milyon Üye" kampanyasında etkin bir rol oynamıştı. Aziz ıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi halinde, Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüpleri arasındaki ezeli rekabet yeni bir boyut kazanmış olacak.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, kulübün kuruluşunun 111'inci yıl etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri'ne de duygu ve düşüncelerini aktardı.



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