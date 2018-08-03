40-50 KİŞİLİK GRUP ZİYARETE GİTTİ

ARTIK KARALAMALARA SON VERİN

'ye 20 yıl başkanlık yapan, az kalsın kulüp üyeliğinden de istifa ediyordu.Seçimi kaybettikten sonra köşesine çekilen ve işleriyle uğraşan Yıldırım, yeni yönetimi rahatsız etmemeye gayret gösterdi. Ancak yeni Başkan Ali Koç'un her açıklamasında onu hedef almasından büyük rahatsızlık duyuyordu. En son Koç'un, FBTV'de ve sonra da Divan Kurulu'nda Yıldırım aleyhine açıklamaları, özellikle mali konulardaki suçlayıcı sözleri bardağı taşırdı. "Ben bu kulübe o kadar hizmet ettim, şampiyonluklar, gayrimenkuller kazandırdım. En azından bir teşekkürü hak ediyordum ama bir sürü suçlamayla karşı karşıya kalıyorum" diyen Yıldırım, kulüp üyeliğinden de istifa etme kararı aldı.Daha sonra bu kararını yazılı hale getiren ve dilekçesini hazırlayan Yıldırım'ın, mektubu divana gönderme hazırlığında olduğunu duyan Dalyan Club'daki dostları devreye girdi. Aziz Yıldırım'ın işten fırsat buldukça birlikte olduğu Ömer Temelli'ye ait bu mekandaki dostları, hemen harekete geçti. 40-50 kişilik bir grup, Yıldırım'ı ziyarete gitti. Böyle bir şeyin büyük bir skandal olacağını, yıllarca Fenerbahçe'yi hizmet veren Aziz Yıldırım'ın bu şekilde bir karar almasının camiaya büyük zarar vereceğini söyleyen dostları, 2 gün boyunca onu ikna etmeye çalıştılar.Yönetimlerin geçici, Fenerbahçe'nin kalıcı olduğunu söyleyip, kulüp tarihine böyle bir olayın geçmemesi için yoğun uğraş veren dostları, sonunda Yıldırım'a istifa dilekçisini yırttırmayı başardı. Başkanlıktan ayrılırken, "Fenerbahçe'nin kapısında bekçi olurum", "Dar ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe" diyen Başkan Yıldırım'ın yeni yönetime hala büyük bir kırgınlığı bulunduğu da belirtiliyor. Eski başkan Yıldırım, son yaptığı açıklamada, "Artık sistematik olarak şahsımı karalamaya, itibarsızlaştırmaya bir son verilmesi gereklidir" ifadesini kullanmıştı.