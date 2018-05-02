İLGİLİ VİDEO

Sarı-Lacivertliler'de seçimli olağan genel kurul yaklaştıkça heyecan da artıyor. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında geçecek olan seçimin, son yıllardaki en çekişmeli kongre olması bekleniyor. Başkan Yıldırım, seçime özellikle futbol ve erkek basketbol takımının kazanacağı şampiyonluklarla daha güçlü bir şekilde girmek istiyor.Futbol takımı yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ligde son 3 haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde girmeyi başardı. Türkiye Kupası'nda ise finalde Akhisar'ın rakibi olmaya çok yakın. Başkan Yıldırım, takımının sezonu çifte kupayla kapayacağı konusunda son derece umutlu.Yıllardır Fenerbahçe'nin en başarılı branşı olan erkek basketbol takımı da hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Fenerbahçe Doğuş, Euroleague'de adını bir kez daha Final Four'a yazdırdı. Ligde de şampiyonluğun favorisi konumunda. Başkan Yıldırım, basketbolda da iki kupa birden geleceğine emin. Ancak lig şampiyonu seçimden sonra belli olacak. Eğer beklentiler gerçekleşirse, Aziz Yıldırım genel kurula 3 kupanın gururuyla çıkacak.