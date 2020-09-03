Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'nda mesaj

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Ankara dönüşü Topuk Yaylası'nda yemek yedi

Haber; Sporx.com
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'nda mesaj
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03 Eylül 2020 14:32
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Ankara seyahati sonrası İstanbul dönüşünde Topuk Yaylası'na uğradı.

Aziz Yıldırım yaptığı kısa açıklamada, Fenerbahçe'ye böyle bir tesis kazandırdığım için gururlandım'' sözlerini kullandı.

2011'de açılan Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Aziz Yıldırım, damadı Murat Gordi ile birlikte yemek yerken objektiflere poz verdi.

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