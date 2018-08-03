Aziz Yıldırım'dan 'Skandal olur, yapma!' haberine yalanlama

İşte o açıklama;

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkanhaberini yalanladı."Bugün medyada yer alan 'Yıldırım'a istifa dilekçesini yırttırdılar' başlığıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır.Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait tüm takımlarımızın ve sporcularının başarısını gönülden isteyen bir Fenerbahçeli olarak , söz konusu haberde yer alan senaryonun yalan olduğunu belirtmek isterim.Aileme ve işlerime odaklandığım şu günlerde, bahse konu yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.Saygılarımla."