Aziz Yıldırım'dan 'Skandal olur, yapma!' haberine yalanlama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan "Aziz Yıldırım'ın işten fırsat buldukça birlikte olduğu Ömer Temelli'ye ait bu mekandaki dostları, hemen harekete geçti. 40-50 kişilik bir grup, Yıldırım'ı ziyarete gitti ve kulüp üyeliğinden istifa etme dilekçesini yırttılar" haberini yalanladı.
İşte o açıklama;
"Bugün medyada yer alan 'Yıldırım'a istifa dilekçesini yırttırdılar' başlığıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait tüm takımlarımızın ve sporcularının başarısını gönülden isteyen bir Fenerbahçeli olarak , söz konusu haberde yer alan senaryonun yalan olduğunu belirtmek isterim.
Aileme ve işlerime odaklandığım şu günlerde, bahse konu yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.
Saygılarımla."
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İşte o açıklama;
"Bugün medyada yer alan 'Yıldırım'a istifa dilekçesini yırttırdılar' başlığıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait tüm takımlarımızın ve sporcularının başarısını gönülden isteyen bir Fenerbahçeli olarak , söz konusu haberde yer alan senaryonun yalan olduğunu belirtmek isterim.
Aileme ve işlerime odaklandığım şu günlerde, bahse konu yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.
Saygılarımla."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın