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Aziz Yıldırım'dan 'Skandal olur, yapma!' haberine yalanlama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan ''İstifa dilekçesini yırttılar'' haberini yalanladı.

Aziz Yıldırım'dan 'Skandal olur, yapma!' haberine yalanlama
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03 Ağustos 2018 17:28
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan "Aziz Yıldırım'ın işten fırsat buldukça birlikte olduğu Ömer Temelli'ye ait bu mekandaki dostları, hemen harekete geçti. 40-50 kişilik bir grup, Yıldırım'ı ziyarete gitti ve kulüp üyeliğinden istifa etme dilekçesini yırttılar" haberini yalanladı.

İşte o açıklama;

"Bugün medyada yer alan 'Yıldırım'a istifa dilekçesini yırttırdılar' başlığıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait tüm takımlarımızın ve sporcularının başarısını gönülden isteyen bir Fenerbahçeli olarak , söz konusu haberde yer alan senaryonun yalan olduğunu belirtmek isterim.

Aileme ve işlerime odaklandığım şu günlerde, bahse konu yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.

Saygılarımla."

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