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Aziz Yıldırım ve Koç'un yanıt günü!

Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, daha önce buluşma çağrısı yaptığı başkan adayları ile bugün görüşüp kesin yanıtlarını alacak. Ali Koç bir araya gelmeye olumlu bakarken, başkan Yıldırım'ın yanıtı merak ediliyor.

Kaynak: Hürriyet
Aziz Yıldırım ve Koç'un yanıt günü!
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02 Mayıs 2018 09:23
Fenerbahçe'de kritik gün... Sarı lacivertlilerde Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u bir araya getirmek üzere son hamlesini yapıyor.

MERAKLI BEKLEYİŞ

Küçük, bugün başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç ile görüşerek daha önce yaptığı bir araya gelme çağrısına kesin yanıtlarını alacak.

Ali Koç'un bu çağrıya olumlu yanıt vereceği öğrenilirken, başkan Aziz Yıldırım'ın nasıl bir tutum takınacağı merakla bekleniyor.

Sporx TV'nin Youtube ve Scope hesaplarından canlı yayınlanan Futbol Masası programında konuşan Onur Tuğrul, "Şu an itibariyle kulislerde bir adım, çok ufak Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu söyleniyor. Finansal Fair Play devam ediliyor, altyapı hamleleri geliyor. 3 Temmuz akademisi gelecek Gebze'de, altyapıya eğitmenler de geitirilsin isteniyor." ifadelerini kullandı.



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