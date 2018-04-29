Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Habertürk TV'de yayın hayatına başlayan 'Sevilay Soruyor' programında açıklamalarda bulundu.
Stadı yaparken devletten destek almadıklarını ifade eden Yıldırım, "1998'de stadı yapacağız diye söz vermiştim, yaptık. Bu stadı Fenerbahçeliler olarak yaptık. Stadyum yapılırken de kötü bir kaza atlattım. Demirler yapılmıştı, üstüne tırmandım ve düştüm, Allah'a şükürler olsun ki kurtulduk. Fenerbahçe buradan hiç çıkmamalı. Bu stadyumda her zaman kalmalı. Dolarken de boşalırken de kolay ulaşıma sahip bir stadyum. Kadıköy semtine de yakın. Türkiye'de yapılan en önemli stadyum burasıdır. Devlet, bu stadın ardından diğer kulüplere stat yapıştır. Bu stadı Fenerbahçeliler kendisi yapmıştır. Yeri gelmişken; devlete de teşekkür ediyorum diğer stadyumları yaptıkları ve kulüplere yardımcı oldukları için" ifadelerini kullandı.
Başkanlık seçimleri üzerinden Ali Koç'a da çok ince bir mesaj veren Yıldırım, "Üç sene sonra Fenerbahçe'yi bırakacağım ama siyaset yok, ben asla siyaset yapamam. Federasyon başkanlığı nasıl olacak ki ben tarafım. Fenerbahçe aleyhinde bir şey olsa ben Fenerbahçe'yi tutarım. "Gereken maddi/manevi tazminatlar açılacak. Benim devletle bir işim yok, benim dışımda olaylar öyle değildir, herkes dikkat etsin. Bu sürecin bizimle devam etmesi gerekiyor. Buradan uyarıyorum" dedi.
"Seçimi kayberseniz ne yaparsınız?" sorusuna Yıldırım, "Bu seçimi kaybedersek ne yapayım? Hiçbir şey yapmam. Herkes yoruldular diyor, biz yorulmadık. Benim isteğim, Yargıtay kararı açıklanıncaya kadar başkan kalmak. Ben gider bir daha yatarsam vicdanlar rahat etmez. Ben, Fenerbahçe için gidip yattım. Alex'in benimle ilgili bir sorunu yok, Alex ile hocanın sorunu vardı. Alex konusunda tavrımı hocadan yana kullandım" şeklinde cevap verdi.
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Stadı yaparken devletten destek almadıklarını ifade eden Yıldırım, "1998'de stadı yapacağız diye söz vermiştim, yaptık. Bu stadı Fenerbahçeliler olarak yaptık. Stadyum yapılırken de kötü bir kaza atlattım. Demirler yapılmıştı, üstüne tırmandım ve düştüm, Allah'a şükürler olsun ki kurtulduk. Fenerbahçe buradan hiç çıkmamalı. Bu stadyumda her zaman kalmalı. Dolarken de boşalırken de kolay ulaşıma sahip bir stadyum. Kadıköy semtine de yakın. Türkiye'de yapılan en önemli stadyum burasıdır. Devlet, bu stadın ardından diğer kulüplere stat yapıştır. Bu stadı Fenerbahçeliler kendisi yapmıştır. Yeri gelmişken; devlete de teşekkür ediyorum diğer stadyumları yaptıkları ve kulüplere yardımcı oldukları için" ifadelerini kullandı.
Başkanlık seçimleri üzerinden Ali Koç'a da çok ince bir mesaj veren Yıldırım, "Üç sene sonra Fenerbahçe'yi bırakacağım ama siyaset yok, ben asla siyaset yapamam. Federasyon başkanlığı nasıl olacak ki ben tarafım. Fenerbahçe aleyhinde bir şey olsa ben Fenerbahçe'yi tutarım. "Gereken maddi/manevi tazminatlar açılacak. Benim devletle bir işim yok, benim dışımda olaylar öyle değildir, herkes dikkat etsin. Bu sürecin bizimle devam etmesi gerekiyor. Buradan uyarıyorum" dedi.
"Seçimi kayberseniz ne yaparsınız?" sorusuna Yıldırım, "Bu seçimi kaybedersek ne yapayım? Hiçbir şey yapmam. Herkes yoruldular diyor, biz yorulmadık. Benim isteğim, Yargıtay kararı açıklanıncaya kadar başkan kalmak. Ben gider bir daha yatarsam vicdanlar rahat etmez. Ben, Fenerbahçe için gidip yattım. Alex'in benimle ilgili bir sorunu yok, Alex ile hocanın sorunu vardı. Alex konusunda tavrımı hocadan yana kullandım" şeklinde cevap verdi.
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