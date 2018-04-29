Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Habertürk TV'de yayın hayatına başlayan 'Sevilay Soruyor' programında açıklamalarda bulundu.Stadı yaparken devletten destek almadıklarını ifade eden Yıldırım, "1998'de stadı yapacağız diye söz vermiştim, yaptık. Bu stadı Fenerbahçeliler olarak yaptık. Stadyum yapılırken de kötü bir kaza atlattım. Demirler yapılmıştı, üstüne tırmandım ve düştüm, Allah'a şükürler olsun ki kurtuldukDevlet, bu stadın ardından diğer kulüplere stat yapıştır. Bu stadı Fenerbahçeliler kendisi yapmıştır. Yeri gelmişken; devlete de teşekkür ediyorum diğer stadyumları yaptıkları ve kulüplere yardımcı oldukları için" ifadelerini kullandı.Başkanlık seçimleri üzerinden Ali Koç'a da çok ince bir mesaj veren Yıldırım,ereken maddi/manevi tazminatlar açılacak. Benim devletle bir işim yok, benim dışımda olaylar öyle değildir, herkes dikkat etsin. Bu sürecin bizimle devam etmesi gerekiyor. Buradan uyarıyorum" dedi."Seçimi kayberseniz ne yaparsınız?" sorusuna Yıldırım, "Bu seçimi kaybedersek ne yapayım? Hiçbir şey yapmam.Ben, Fenerbahçe için gidip yattım. Alex'in benimle ilgili bir sorunu yok, Alex ile hocanın sorunu vardı. Alex konusunda tavrımı hocadan yana kullandım" şeklinde cevap verdi.