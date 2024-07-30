Aziz Yıldırım 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından ve son yapılan seçimde başkan adayı olan Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi.
Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Burada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinden sonra bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Burada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinden sonra bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
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