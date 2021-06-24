Aziz Yıldırım: "Obradovic'i geri getiririm"

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Obradovic hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Aziz Yıldırım: 'Obradovic'i geri getiririm'
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24 Haziran 2021 12:31
Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a bir çağrıda bulunarak Fenerbahçe basketbol şubesinin sportif aş haline getirilmesini istedi.

"Basketbol sportif AŞ'ye talibim ve takımın başına da Obradovic'i getireceğim" diyen Aziz Yıldırım, "Benim teklifim şu şimdi. Sayın Ali Koç, basketbol takımının yarın genel kurulda söyle. Ben de orada olacağım. Basketbol takımını, AŞ haline getiriyorum. Ben o AŞ'yi almaya talibim. Yarın da Obradovic'i getiririm. Şartım AŞ getireceksin, yönetimi bizim arkadaşlar olacak. Her sene Final Four yaparız" dedi.


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