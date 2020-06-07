Aziz Yıldırım: "Merak eden müzeye gitsin"

Rıdvan Dilmen, 2010/11 döneminde Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım ile yaptığı telefon konuşmasını anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Aziz Yıldırım: 'Merak eden müzeye gitsin'
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07 Haziran 2020 21:46
Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 2010/11 sezonunda yaptığı açıklamalar üzerine o dönem Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım'ın görüşlerini aktardı.

Aziz Yıldırım'ın üzgün olduğunu belirten Dilmen, "Ben bugün Aziz beyi aradım, ne yapıyorsun dedim. Çok üzülüyorum, bu konulara girmek istemiyorum dedi. Ben bu kargaşaya alet olmak istemiyorum. Bildiğim tek şey, yönetici arkadaşlarımla, teknik kadroyla, futbolcularla alnımızın akkıyla kazandığı bir kupa var, merak ediyorlarsa gitsinler müzede görsünler, girsinler TFF'nin sitesinde kim şampiyon yazıyor baksınlar dedi." ifadelerini kullandı.

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