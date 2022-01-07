Aziz Yıldırım, koronavirüsü atlattı!

Aziz Yıldırım, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından isteğe bağlı olarak birkaç gün hastanede müşahade altında kaldı ve testi negatife dönünce taburcu edildi.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Aziz Yıldırım, koronavirüsü atlattı!
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07 Ocak 2022 09:50
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın koronavirüs testinin geçen hafta pozitif çıktığı ve hastanede kaldığı ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tercihe bağlı olarak birkaç gün süresince hastanede müşahade altında kaldığı belirtildi. Perşembe günü koronavirüs testi negatife dönen Aziz Yıldırım, hastaneden ayrıldı.

Fenerbahçe'nin eski başkanının koronavirüsü hafif atlattığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aziz Yıldırım'ın cuma sabah saatleri itibarıyla çalışma programına geri döndüğü de kaydedildi.


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