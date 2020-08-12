Aziz Yıldırım: 'Kadından futbolcu olur!'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sabah gazetesi Günaydın'dan Funda Karayel'e konuştu.
"Kadından futbolcu, basketbolcu olur mu?" tartışmasına Aziz Yıldırım şu yorumu yaptı:
"Kadınların futbol oynamayacağına, futbolun erkek oyunu olduğuna dair görüş son derece mantıksız, ilkel ve çağ dışı. Bu dilden, bu çağ dışı düşüncelerden acilen kurtulmamız gerekiyor. Kadın-erkek, sadece sözde değil; toplumun her kademesinde uygulamalı olarak eşit olmak zorunda. Bunu konuşuyor olmak bile esasında çok talihsiz. Sonraki nesiller için bu durum utanç meselesi olarak anılacak belki de."
"GÜNEY AFRİKA'NIN SOL AÇIĞINI İZLESİNLER"
"Kadınların futbol oynayıp oynayamadığını öğrenmek istiyorlarsa; Amerika'yı, Norveç'i, Almanya'yı, İngiltere'yi, Güney Kore'yi, Fransa'yı, Hollanda'yı, Japonya'yı takip etsinler. Son derece zevkli maçlar, turnuvalar yapılıyor. Güney Afrika'nın sol açığını izlesinler mesela. Avrupa'da birçok büyük takımın, kadın futbol takımı var ve çok geniş bir takipçi tabanları var. Sporun içerisinde yer alan tüm paydaşların, kadınlarımızın sporun her branşında profesyonel düzeyde yer alabilmesi adına hem demeçleriyle, hem de çalışmalarıyla katkı sağlaması gerekiyor."
"Kadından futbolcu, basketbolcu olur mu?" tartışmasına Aziz Yıldırım şu yorumu yaptı:
"Kadınların futbol oynamayacağına, futbolun erkek oyunu olduğuna dair görüş son derece mantıksız, ilkel ve çağ dışı. Bu dilden, bu çağ dışı düşüncelerden acilen kurtulmamız gerekiyor. Kadın-erkek, sadece sözde değil; toplumun her kademesinde uygulamalı olarak eşit olmak zorunda. Bunu konuşuyor olmak bile esasında çok talihsiz. Sonraki nesiller için bu durum utanç meselesi olarak anılacak belki de."
"GÜNEY AFRİKA'NIN SOL AÇIĞINI İZLESİNLER"
"Kadınların futbol oynayıp oynayamadığını öğrenmek istiyorlarsa; Amerika'yı, Norveç'i, Almanya'yı, İngiltere'yi, Güney Kore'yi, Fransa'yı, Hollanda'yı, Japonya'yı takip etsinler. Son derece zevkli maçlar, turnuvalar yapılıyor. Güney Afrika'nın sol açığını izlesinler mesela. Avrupa'da birçok büyük takımın, kadın futbol takımı var ve çok geniş bir takipçi tabanları var. Sporun içerisinde yer alan tüm paydaşların, kadınlarımızın sporun her branşında profesyonel düzeyde yer alabilmesi adına hem demeçleriyle, hem de çalışmalarıyla katkı sağlaması gerekiyor."