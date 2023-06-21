Aziz Yıldırım'ın programı iptal oldu!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayına çıkma kararı almıştı ancak iptal oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com
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Aziz Yıldırım'ın programı iptal oldu!
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21 Haziran 2023 17:15
Son güncelleme 21 Haziran 2023 17:31
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayında açıklamalarda bulunacaktı ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Aziz Yıldırım, canlı yayına çıkma kararı almıştı ancak moderatör Mehmet Akif Ersoy'un rahatsızlığı sebebiyle iptal oldu.

Mehmet Akif Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 21.00'da Habertürk Tv'de Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Sn. Aziz Yıldırım ile yapmayı planladığımız program sağlıkla ilgili rahatsızlığım sebebiyle yapılamayacaktır. İzleyicilerimizin bilgisine sunarım…" ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNÜ BASIN TOPLANTISI

Aziz Yıldırım cephesinden yapılan yeni açıklamada "Kendisi açıklamalarını Cuma günü basın toplantısı yoluyla yapacaktır. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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