Aziz Yıldırım'ın ekibinden Okan Buruk için açıklama!

Aziz Yıldırım cephesinden Yıldırım - Okan Buruk fotoğrafı için açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aziz Yıldırım'ın ekibinden Okan Buruk için açıklama!
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25 Eylül 2024 16:05
Aziz Yıldırım ekibinden Yıldırım ile Okan Buruk fotoğrafı için açıklama geldi.

Aziz Yıldırım cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar."

Aziz Yıldırım - Okan Buruk




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