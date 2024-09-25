Aziz Yıldırım'ın ekibinden Okan Buruk için açıklama!

Aziz Yıldırım ekibinden Yıldırım ile Okan Buruk fotoğrafı için açıklama geldi.
Aziz Yıldırım cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar."
Aziz Yıldırım - Okan Buruk
Aziz Yıldırım cephesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar."
Aziz Yıldırım - Okan Buruk