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Aziz Yıldırım, harekete geçti! Haftaya cevap verecek...

Ali Koç'un açıklamaları Aziz Yıldırım'ı harekete geçirdi. Yıldırım'ın mali danışmanları ve hukukçuları toplantı üstüne toplantı yaptı. Yıldırım'ın haftaya Ali Koç'u topa tutacağı açıklandı...

Kaynak: Takvim
Aziz Yıldırım, harekete geçti! Haftaya cevap verecek...
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27 Temmuz 2018 07:56
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'de yaptığı açıklamalar Aziz Yıldırım'ı çok kızdırdı.

Takvim'de yer alan habere göre; Koç'un "Borç Aziz yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" sözlerine kızan Yıldırım'ın kurmaylarının iki gündür toplantı üstüne toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Yıldırım'ın mali danışmanları ve hukukçularının Ali Koç'un açıklamalarını tek tek inceledikleri belirlendi. Ali Koç'un borcu bilerek abarttığını ve taraftarın yanlış yönlendirildiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları gerekirse konuyu hukuki platforma taşımayı planlıyor.

YASAL SORUNLAR VAR

Fenerbahçe'nin halka açık bir şirket olduğunu belirten hukukçular, Ali Koç'un "Borca batık durumdayız" açıklamasının ise bazı yasal sorunlar doğuracağı konusunda hem fikir oldu.

BELGELERLE KONUŞACAK ORTALIK YIKILACAK

Ali Koç'un özellikle yapılan sponsorluk anlaşmasından elde edilen gelirleri borç olarak göstermesi Yıldırım'ı kızdırdı. Aziz Yıldırım, Ali Koç'a belgelerle yanıt verecek. Ortalık birbirine girecek.

HUKUKİ OLARAK DA İNCELENECEK

Yıldırım'ın kurmaylarının Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını hukuki olarak da incelemeye aldığı da ifade ediliyor.

PEŞİN HANESİNDEKİ GELİRLER NASIL BORÇ GÖSTERİLİR!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'deki videolu analizinde 3.2 milyar TL tutarındaki borcun 397 milyon TL'si peşin tahsil edilmiş gelirler kalemine ait olması eski Başkan Aziz Yıldırım'ın en çok tepkisini çeken konu olduğu ifade ediliyor. Yıldıım ve kurmayları özellikle bu konuda çok sert mesajlar verecekler.

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