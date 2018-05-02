Aziz Yıldırım: 'Dünyaca ünlü bir otorite ile anlaştık'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbolun kalkınması için Avrupa'nın önemli bir ismi ile anlaştıklarını açıkladı.Dünya Kupası'nın ardından anlaştıkları ismi açıklayacaklarını ifade eden Yıldırım,Kendisinin ismini Dünya Kupası'nın ardından duyuracağız. Bu proje, Türk Futbolu için örnek teşkil edecek" dedi.Fenerbahçe'nin uyguladığı projeyi aslında TFF'nin uygulaması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Esasen bu projeyi TFF'nin yapması lazımdı.başlıyoruz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'yi 2007-2008 sezonundaki seviyesine yeniden çıkartmak istediğin vurgulayan Yıldırım,Benim 20 yıllık başkanlığım, aileme bırakacağım en büyük mirastır. İnanıyorum, haklı olan davamızda, maddi kayıplarımızın hepsini geri alacağız" şeklinde konuştu.Fenerbahçe'de onursal başkanlık ile ilgili bir beklentisi olmadığının da altını çizen Yıldırım, "Fenerbahçe Türkiye'nin kendisidir. İçimizde her kesimden insan var. Bunu birlik ve beraberlik içinde kalarak bozmamamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Fenerbahçe de var olacak. Fenerbahçe Atatürk'ün Kulübü'dür. Benim Onursal Başkanlık beklentim yok. Bu kulübün kapısında bekçi olurum" dedi.