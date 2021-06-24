Aziz Yıldırım'dan İrfan Can Kahveci göndermesi

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Galatasaray ve sarı lacivertlilerin transfer rekabetine girdiği İrfan Can Kahveci için konuştu

Haber; Sporx.com
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Aziz Yıldırım'dan İrfan Can Kahveci göndermesi
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24 Haziran 2021 12:29
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği İrfan Can Kahveci konusuna değindi.

Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı;

"Başakşehir'den aldıkları İrfan'a Marsilya ve Galatasaray 4.5 milyon euro önerdi. Biz 11 milyon euro verdik. Beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım önüne. Galatasaray 9 verdi diyorlar, Galatasaray'a gitmesin diye alıyorlar"


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