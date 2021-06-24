Aziz Yıldırım'dan İrfan Can Kahveci göndermesi

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği İrfan Can Kahveci konusuna değindi.



Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı;



"Başakşehir'den aldıkları İrfan'a Marsilya ve Galatasaray 4.5 milyon euro önerdi. Biz 11 milyon euro verdik. Beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım önüne. Galatasaray 9 verdi diyorlar, Galatasaray'a gitmesin diye alıyorlar"



