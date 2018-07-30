  •  
    İşte Phillip Cocu'nun 7 genç için verdiği rapor!
  •  
    Beşiktaş için cevap var; "Hedef Türkiye değil..."
  •  
    Jurgen Klopp, Beşiktaşlı yıldızdan artık vazgeçti!
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Süper Lig'in eski yıldızı; şaşırtan bir "İMZA" attı

Aziz Yıldırım başlattı, Ali Koç bitirdi

Aziz Yıldırım'ın üstüne çok düştüğü projeyi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sonlandırdı.

Kaynak: Hürriyet
Aziz Yıldırım başlattı, Ali Koç bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2018 03:52
Fenerbahçe'yi mali açıdan düzlüğe çıkarmak için büyük çaba sarfeden Ali Koç yönetimi, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde kurulan '1 Milyon Üye' departmanını kapatma kararı aldı.

2015 yılından bu yana faaliyette olan departmanın yıllık giderinin 6.5 milyon TL'yi bulması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

'1 Milyon Üye' departmanının kapatılması Fenerbahçe'nin bu projeden tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Sarı lacivertli kulüp, başkan Ali Koç'un daha önce birkaç kez ifade ettiği üzere, üye sayısını artırmak için çeşitli formüller üretecek. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın büyük önem verdiği '1 Milyon Üye' projesi kapsamında kurulan departmanda çalışan personel, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki Fenerbahçe taraftarlarıyla temasa geçerek, kulübe üye olmanın avantajlarını anlatıyordu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için