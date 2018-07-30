Aziz Yıldırım başlattı, Ali Koç bitirdi

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Fenerbahçe'yi mali açıdan düzlüğe çıkarmak için büyük çaba sarfeden Ali Koç yönetimi, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde kurulan '1 Milyon Üye' departmanını kapatma kararı aldı.2015 yılından bu yana faaliyette olan departmanın yıllık giderinin 6.5 milyon TL'yi bulması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.'1 Milyon Üye' departmanının kapatılması Fenerbahçe'nin bu projeden tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Sarı lacivertli kulüp, başkan Ali Koç'un daha önce birkaç kez ifade ettiği üzere, üye sayısını artırmak için çeşitli formüller üretecek. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın büyük önem verdiği '1 Milyon Üye' projesi kapsamında kurulan departmanda çalışan personel, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki Fenerbahçe taraftarlarıyla temasa geçerek, kulübe üye olmanın avantajlarını anlatıyordu.