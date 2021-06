Aziz Tetteh: 'Türkiye'ye kim olduğumu kanıtlayacağım'

Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Aziz Tetteh, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu. İşte Tetteh'in açıklamaları...



Bir süredir Gaziantep'te futbol hayatını sürdürüyorsun. Aziz Tetteh'in hedefi nedir?



İyi olmaya çalışıyorum. Yaşadığım sakatlıkta çok şanssızdım! Gaziantep'te iyi başlamıştım ve sonrasında sakatlık geldi! Elhamdülillah artık iyiyim! Artık Abdülaziz Tetteh'in kim olduğunu Türkiye'ye gösterebilirim. Bunun için hazırım.



Kariyerinde çok iyi takımlar var. Türkiye'de şanssız bir sakatlık yaşadın. Bu seni nasıl etkiledi?



Hiç bir oyuncu sakatlık yaşamak istemez. Uzun süreli sakatlıklar ise herkesin istemediği bireydir. Ancak futbolun içinde bunlar var. Bu yüzden yoluma çıkan her şeyi iyi niyetle karşılıyorum.



Futbol kariyerinizde en çok gurur duyduğunuz şey ne oldu?



Yurtdışında futbol oynamak kolay değil! Bu yüzden çok mutluyum ve kendimle gurur duyuyorum! Benim doğduğum topraklarda olan herkesin hayalidir yurt dışında futbol oynamak.



"BABAM, İSTEDİĞİM HER ŞEYE SAHİP OLMAMI SAĞLADI"



Gana'da nasıl bir ortamda büyüdün. Kendi hikayeni anlatır mısın?



Büyüdüğüm yerden bahsedeyim dersem bunu bugün bitiremeyiz. Peki, nerede zengin ve nerede fakir olmadığımızı söyleyeceğim! Çok şey gördüm. Babam benim istediğim her şeye sahip olmamı sağladı! Her şey için ona teşekkür etmek isterim! Ve Huzur içinde uyumaya devam etsin! Beni en iyi tanıyanlardan birisin. Her zaman insanlara yardım etmeye çalışırım.



Gana'ya gittiğinde Türkiye ile ilgili en fazla neyi merak edip sana soruyorlar?



Pek çok Ganalı oyuncu tanıyorsunuz! Türkiye başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde futbol oynuyorlar. Yani Gana'lı insanlar gerçekten Türkiye'yi tanıyor ve ülkeyi seviyor! O yüzden fazla soru sormuyorlar.



Başka bir spor hobin var mı?



Pek değil, eğer futbol oynamıyorsam, evde olmayı, futbol maçlarını, basketbol maçlarını vs. izlemeyi seviyorum.



En beğendiğin teknik direktörler kimler?



Söyleyemem çünkü geçtiğimiz yıllarda benimle gerçekten ilgilenen bazı iyi koçlara rastladım! Sadece futbol hakkında değil, genel olarak hayat hakkında! Benim için hayattaki en önemli şey bu!



Hiç Türk filmi izledin mi?



Dürüst olmam gerekirse! Türk filmi izlemiyorum



Futbolcu olmasaydın hangi mesleği seçerdin?



Eğer bir futbolcu olmasaydım, muhtemelen hala futbolla uğraşıyor olacağım! Çünkü futbol benim hayatım



Yaptığınız en büyük hata ne oldu?



Pekala, hayatta bir sürü hata yaptım ve şimdi duracağımı sanmıyorum! Çünkü hayat hatalarla dolu ve bundan ders çıkarıp yolumuza devam ediyoruz!!! Bazen hayatta risk almamız gerekir! İyi gittiğinde! Mutlu ve gururluyuz! İşler iyi gitmediğinde ondan deneyim kazanırsın



Röportaj: Ali Budak