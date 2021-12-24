Aziz sekizinci bölüm Show TV 8 bölüm izle, Aziz yeni bölüm izle (24 Aralık Cuma) 8 bölüm
Yeni bölüm Aziz 8. bölüm izle ekranlardaki yerini aldı. Aziz dizisi Show TV'de ekranlara gelecek 8. bölüm izle 24 Aralık Cuma günü yayınlanıyor. Peki Aziz 8. bölüm izle ne zaman saat kaçta? Aziz yeni bölüm izle tek parça, Aziz sekizinci bölümü izle, Aziz canlı yayın full izle yeni bölüm ne zaman? Haberimizin detaylarını okuyabilirsiniz.
Aziz dizisi sekizinci bölümü (İZLE) Show TV'de başlıyor. Büyük prodüksiyonla rating rekorları kırmaya hazırlanan Aziz 8. bölüm izle seyircilerin meraklı bekleyişi bulunuyor. Sekizinci bölüm Aziz konusu özeti nedir, Aziz 8. bölüm izle tek parça kesintisiz full canlı yayın olarak ekranlardaki yerini aldı.
Aziz 8. bölüm Show TV'de 24 Aralık Cuma günü saat 20:00'de sekizinci bölüm yayınlanıyor.
AZİZ 8. BÖLÜM ÖZETİ KONUSU
Aziz 8. Bölüm Fragmanı yayında. Aziz, Pierre'in yanından Efnan'ı almaya çalışırken ikili arasında gerilim dolu anlar yaşanıyor. Aziz'in 'İstiklal Marşı' okuduğu anlar ise tanıtıma damgasını vuruyor. Mustafa, Galip Payidar çocuklarına zarar verdiği için konağa baskın yaparken Adem'e silah doğrulttuğu anlar dikkat çekiyor. Aziz, Adem'i korumak için Mustafa'nın önüne geçerken "O benim kardeşim" sözleri herkesi şaşırtıyor.
AZİZ SON BÖLÜM ÖZET
Aziz 7. Bölüm Fragmanı yayında. İman Elbani'nin hayat vereceği Mısır Prensesi Fevziye'nin görüldüğü tanıtım heyecan uyandırıyor. Adem'in Dilruba'ya büyük bir sır verdiğini söylemesi dikkat çekerken Efnan, saldırıya uğruyor. Maksude, Edip Payidar'ın bıraktığı mektubu bulurken "Aziz, babasının mallarını kendisine bıraktığını öğrenebilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.
AZİZ OYUNCULARI
Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya'nın paylaştığı; ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimlerin de kadrosunda yer aldığı Aziz 24 Aralık Cuma saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.
AZİZ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sanat ve dekor ekibinin yanı sıra döneme ait meydan, evler ve sokakların yapımında 264 kişi görev aldı. 817 ton demir, 400 m3 kereste, 1000 LT boyanın kullanıldığı setin aksesuar ve kostümleri de özel olarak tasarlandı. Kullanılan pek çok obje sıfırdan üretilirken 200'den fazla kıyafetin tasarımı gerçekleştirildi.
AZİZ 8. BÖLÜM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
Show TV'de yayınlanacak olan Aziz 8. bölüm olarak ekranlara geliyor ve hayranlarının meraklı bekleyişi son buluyor. Aziz 8. bölümü 24 Aralık Cuma ekranlara gelecek.