Aziz sekizinci bölüm Show TV 8 bölüm izle, Aziz yeni bölüm izle (24 Aralık Cuma) 8 bölüm

Aziz 8. Bölüm Fragmanı yayında. Aziz, Pierre'in yanından Efnan'ı almaya çalışırken ikili arasında gerilim dolu anlar yaşanıyor. Aziz'in 'İstiklal Marşı' okuduğu anlar ise tanıtıma damgasını vuruyor. Mustafa, Galip Payidar çocuklarına zarar verdiği için konağa baskın yaparken Adem'e silah doğrulttuğu anlar dikkat çekiyor. Aziz, Adem'i korumak için Mustafa'nın önüne geçerken "O benim kardeşim" sözleri herkesi şaşırtıyor.

Aziz dizisi sekizinci bölümü (İZLE) Show TV'de başlıyor. Büyük prodüksiyonla rating rekorları kırmaya hazırlanan Aziz 8. bölüm izle seyircilerin meraklı bekleyişi bulunuyor. Sekizinci bölüm Aziz konusu özeti nedir, Aziz 8. bölüm izle tek parça kesintisiz full canlı yayın olarak ekranlardaki yerini aldı.Aziz 7. Bölüm Fragmanı yayında. İman Elbani'nin hayat vereceği Mısır Prensesi Fevziye'nin görüldüğü tanıtım heyecan uyandırıyor. Adem'in Dilruba'ya büyük bir sır verdiğini söylemesi dikkat çekerken Efnan, saldırıya uğruyor. Maksude, Edip Payidar'ın bıraktığı mektubu bulurken "Aziz, babasının mallarını kendisine bıraktığını öğrenebilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya'nın paylaştığı; ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimlerin de kadrosunda yer aldığı Aziz 24 Aralık Cuma saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.Sanat ve dekor ekibinin yanı sıra döneme ait meydan, evler ve sokakların yapımında 264 kişi görev aldı. 817 ton demir, 400 m3 kereste, 1000 LT boyanın kullanıldığı setin aksesuar ve kostümleri de özel olarak tasarlandı. Kullanılan pek çok obje sıfırdan üretilirken 200'den fazla kıyafetin tasarımı gerçekleştirildi.Show TV'de yayınlanacak olan Aziz 8. bölüm olarak ekranlara geliyor ve hayranlarının meraklı bekleyişi son buluyor. Aziz 8. bölümü 24 Aralık Cuma ekranlara gelecek.