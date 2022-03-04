Aziz izle 16. bölüm tek parça kesintisiz reklamsız youtube
Aziz 16. bölüm izle ekranlardaki yerini aldı. Aziz dizisi Show TV'de ekranlara gelecek 16. bölüm izle 4 Mart Cuma günü yayınlanıyor. Peki Aziz 16. bölüm izle ne zaman saat kaçta? Aziz yeni bölüm izle tek parça, Aziz onuncu bölümü izle, Aziz canlı yayın full izle yeni bölüm ne zaman? Haberimizin detaylarını okuyabilirsiniz.
Aziz on altı bölümü (İZLE) Show TV'de başlıyor. Büyük prodüksiyonla rating rekorları kırmaya hazırlanan Aziz 16. bölüm izle seyircilerin meraklı bekleyişi bulunuyor. Sekizinci bölüm Aziz konusu özeti nedir, Aziz 16. bölüm izle tek parça kesintisiz full canlı yayın olarak ekranlardaki yerini aldı.
AZİZ 16. BÖLÜM ÖZETİ KONUSU
Aziz 16. Bölüm Fragmanı yayında. Pierre, Aziz'e babasının ölümüyle ilgili gerçekleri bildiğini söylerken Aziz'in Edip Payidar ile ilgili öğrenecekleri büyük merak konusu oluyor. Efnan'ın babasına karşı kendini savunması ve "Herkesin karşısında dağ gibi duracağım!" demesi dikkat çekiyor. Aziz ile Efnan'ın romantik dakikaları ise izleyicinin beğenisini kazanıyor.
AZİZ SON BÖLÜM ÖZET Aziz'in 15. Bölümünde; Türklerin azimli direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken, Aziz Türk milletini arkasına alarak pes etmeyeceklerini gösterir. Türklerin bu kararlı ve cesur duruşu üzerine Pierre bütün gücünü kullanmaya karar verir. Tüm bunlar yaşanırken Aziz sadece Efnan'ın sevgisiyle nefes almaktadır. Ancak bu durumu hazmedemeyen Dilruba, Efnan'ı Aziz ile olan geçmişiyle yaralamak ister. Aziz çetin bir mücadelenin içindeyken, Efnan'a olan aşkının bir kez daha sınandığına tanık olacağız.
AZİZ OYUNCULARI
Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya'nın paylaştığı; ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimlerin de kadrosunda yer aldığı Aziz 4 Mart Cuma saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.
AZİZ 16. BÖLÜM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
Show TV'de yayınlanacak olan Aziz 16. bölüm olarak ekranlara geliyor ve hayranlarının meraklı bekleyişi son buluyor. Aziz 16. bölümü 4 Mart Cuma ekranlara gelecek.
AZİZ NE ZAMAN SAAT KAÇTA 16. BÖLÜM 4 MART 2022 CUMA
Aziz 16. bölüm Show TV'de 4 Mart Cuma günü saat 20:00'de on altı bölüm yayınlanıyor.