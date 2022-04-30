Aziz Çetin: "Sahaya girip futbolcularımıza vurdular"

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Trabzonsporlu taraftarların sahaya erken girdiği anlarda iki oyuncusuna vurulduğunu açıkladı.

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Aziz Çetin: 'Sahaya girip futbolcularımıza vurdular'
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30 Nisan 2022 23:51
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

A Spor'a konuşan Aziz Çetin, "Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız." dedi.

Antalyaspor'un başkanı, "Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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