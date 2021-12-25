Aziz Çetin: "Nuri Şahin 5 sene daha devam edecek"

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, yola Nuri Şahin'le devam edeceklerini söyledi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Aziz Çetin: 'Nuri Şahin 5 sene daha devam edecek'
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25 Aralık 2021 13:28
Yola Nuri Şahin'le devam edeceklerini belirten Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Nuri Şahin 5 sene daha devam edecek" dedi.

Skorer'e konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in Nuri Şahin sözleri şöyle: "Teknik direktörümüz Nuri Şahin bizimle 5 sene daha devam edecek. Ondan sonrasını Nuri hoca ile birlikte konuşup, planlayacağız. Çok keyifli bir birliktelik var. Şehrimizde ve Türkiye'de Nuri Hoca için olumlu bir hava var. Biliyorsunuz bazı futbolcular, işin temeline indiğiniz zaman, Almanya'da doğup büyüyen futbolcular var. Milli takım tercihleri farklı oldu. Nuri Şahin'in gelişi de farklı oldu. Nuri Hoca tercihini Türk Milli takımından yana kullandı. Türk pasaportu ile devam etti. Bunlar önemli kıstaslar."


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