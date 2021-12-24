Aziz Çetin: 'Hedefimiz Galatasaray'ı yenmek'

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Cumartesi Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Başkan Aziz Çetin, futbol etkinliği "Winter League 2022" organizasyonun Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'daki tanıtım toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Çetin, yarın Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları sezonun ilk yarısının son maçına hazır olduklarını belirterek, "Bizim için her maç büyük maç. Galatasaray, Alanyaspor, Beşiktaş ya da Giresunspor ile oynayacağımız maçların birbirinden farkı yok. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yeni bir heyecan yakaladık. İyi futbol oynuyoruz. Türkiye'nin güzide kulüplerinden birisiyle oynayacağız. Hedefimiz iyi oyun ve galibiyet." ifadelerini kullandı.



"Hedefimiz, ikinci yıl ilk 5'e girmek"



Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde iyi bir hava yakaladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini aktaran Aziz Çetin, şöyle konuştu:



"Hedefimiz, ikinci yıl ilk 5'e girmek. Bunu Nuri hocayla da konuştuk. Kendisi üreten bir isim. Avrupa'da ses getiren bir takım olma yolunda çalışıyoruz. İyi bir ekibiz. Biz bu riski tek başımıza almadık. Biz Nuri hocayı biliyorduk, potansiyelinin farkındaydık. Biz bu kararı yönetim kurulu olarak hep birlikte aldık. Bir başarı varsa ya da bir başarısızlık olacaksa ki ben başarısızlık olacağına inanmıyorum, bunu yönetim kurulu olarak yaptık. Şu anda biz içimizden birisini hoca yaparak zaten bu heyecanı yakaladık. Biz stratejik olarak doğru bir şey yakaladık. Türk futbolu, yeni bir hoca kazanıyor. Türkiye bunun tadını çıkarsın. Dört tane yabancı dil bilen, dünyanın en iyi hocalarıyla çalışmış olağanüstü bir insan. Kendisiyle 5 senelik sözleşme yaptık ama bizde 5 sene bırakacaklarına inanmıyorum. Kendisi bir yere gitmediğini hep söylüyor ama hakkında, hakkımızda hayırlısı olsun."



"Hedefimiz, kesinlikle kupayı almak"



Çetin, 5 Ocak'ta Katar'da Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı hakkında ise "Yönetim kurulunun şehre kupa kazandıran bir yönetim kurulu olarak anılmasını hak ettiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Nuri hoca da ilk senesinde kupa almayı çok ister. Futbolcular çok istiyor. Galatasaray maçından sonra oraya konsantre olacağız. Hedefimiz, kesinlikle kupayı almak. Kolay yakalanacak bir şans değil. En iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Antalyaspor Başkanı, transferle ilgili gelen bir soruya "Transfer dönemi açılmadan önce çalışmalarımız var. Şartlar oluşursa bir veya birkaç takviye yapacağız." yanıtını verdi.



Aziz Çetin, "Takımındaki oyunculara gelen bir transfer teklifi var mı?" sorusunu ise "Bize Türk futbolcular için yabancı kulüplerden gelen resmi bir teklif yok. Gelen teklife göre hareket ederiz. 'Bırakmayacağım' dediğiniz bir oyuncu için Barcelona reddedemeyeceğiniz bir teklif verirse geri çevirme şansınız var mı? Yok." şeklinde yanıtladı.





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