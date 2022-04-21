Aziz Çetin'den Galatasaray başkan adayına: 'Şımarık kız çocuğu gibi'

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Koza TV'de yayımlanan ve Körfez Gazetesi Yazarı Hasan Yavaşlar'ın hazırlayıp sunduğu 90+7 programında açıklamalar yaptı.



Hasan Yavaşlar ile Abdullah Tanyolaç'ın sorularını yanıtlayan Çetin, Nuri Şahin'e talip olan Galatasaray'a çok konuşulacak bir cevap verdi. Nuri Şahin'in kendileri ile 5 yıllık sözleşmesi olduğunu belirten Çetin, "Galatasaray'ın bir başkan adayının seçim vaadi olarak Antalyaspor'un sözleşmeli hocasının ismini kullanması öncelikle şık değil. Benzetmem yanlış anlaşılmasın ancak sürekli bir şeyler isteyen şımarık kız çocukları vardır. Nuri Şahin'i istemeniz ile benim sözleşmeli futbolcumu istemeleri arasında fark yok. Şimdiye kadar her istedikleri olmuş, kimi isterlerse almışlar. Ama bu kez olmayacak. Nuri Şahin Antalyaspor'un sözleşmeli hocasıdır." dedi.



NURİ ŞAHİN GİDER Mİ?



Nuri Şahin'in Antalyaspor'dan ayrılabilmesi için yerine getirilmesi gereken prosedürler olduğunu belirten Çetin, "Nuri Hoca'yı ikna edebilecek bir proje ile gelirlerse ve ikna etmeyi başarırlarsa, Antalyaspor da bu konuda çok yüklü bir kazanç sağlayacaksa düşünürüz. Nuri Şahin dünya iyisi bir insan. Bana gelip Nuri Şahin ile ilgili çok yüklü bir bonservis bedeli teklif etseler, önce onla görüşürüm. Kendisine "Kardeşim" diye hitap ederim. Onun kariyerine katkı sağlayacak bir proje gelirse buna Nuri Hoca ile birlikte karar veririz." dedi.



"AVRUPA'NIN EN İYİ EKİBİYİZ"



Lig'de 17. sırada yer aldıklarında bile Nuri Şahin ile ilgili en küçük bir endişe yaşamadıklarını dile getiren Çetin, "Ben o dönemde bile hedefimizin ilk 5 olduğunu söyledim. Ve bunu inanarak ifade ettim. Kadromuzu, eksiklerimizi ve yapacağımız transferleri biliyordum. Türkiye'nin ve belki de Avrupa'nın en uyumlu yönetim ve teknik ekibine sahibiz. Altyapı hocalarımız da dâhil olmak üzere hepimiz bir aileyiz. Başarı da, başarısızlık da hepimizin. Bu dönemde Nuri Şahin ile ilgili fikrim hiç değişmedi." dedi.



KARAGÜMRÜK VE GİRESUN MAÇLARI



Sezonun kırılma maçının 3-0 kazandıkları Karagümrük karşılaşması olduğunu belirten Aziz Çetin, şunları söyledi: "Bugün yakalanan galibiyet ve yenilmezlik serisini bekliyordum ve nazar değmesin diye dua edelim. 4-1 kazandığımız Giresun maçının soyunma odasında Nuri Şahin futbolculara, 'Puanımızı 41 yapalım, ligde kartları yeniden karalım' dedi, ben de bu örüntüleri çekip paylaştım. Puanın 41 olması, ligde kalmayı garantilemek demekti. Bunu daha önce de kendi aramızda konuştuk. Taraftar grubumuzun yaptığı bir koreografi, Nuri Şahin'in konuşması ve benim o konuşmayı çekip tüm Dünya'ya servis etmem de önemli bir projeydi. Kartlar yeniden karıldı ve bu maçtan sonra hedefimiz ilk 5 ve Avrupa kupaları oldu".



"NURİ ŞAHİN İLE DEVAM EDİLMELİ"



2013 yılından bu yana Antalyaspor Derneği ve Anonim Şirketi Yönetimi'nin içinde olduğuna dikkat çeken Çetin, "Ben amatör bir ruhla başkanlığa başlamayı çok istiyordum ve şu anda bunu yapıyorum. Bu söylemim, şehir milliyetçiliği veya mikro milliyetçilik olarak yorumlanabilir ancak ben bu uygulamadan vazgeçmek istemiyorum. Nuri Şahin ile bu başlangıcı yaptık. Umarım Nuri Şahin Antalyaspor'da kupalar kazanır veya Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanır. Ancak ilerleyen süreçte, ben başkan olmasam bile Antalyaspor'un Nuri Şahin ile veya Nuri Şahin gibi bir isimle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.



"TEKLİF GELEN VARSA GİTSİN!"



Sezonun devam ettiğini ve Antalyaspor'un ilk 5 hedefinin olduğunu kaydeden Aziz Çetin, şu ana kadar hiçbir futbolcu ile ilgili resmi teklifin gelmediğine dikkat çekti. Hiçbir oyuncu için bir bonservis bedeli belirlemediğini de anlatan Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nuri Şahin göreve gelene kadar Doğukan kulübün sorunlu çocuğu olarak biliniyordu. Nuri Şahin ile ilk görüşmelerimizde kendisi, Doğukan'ı sürekli 11'de oynatacağını söyledi. Doğukan'ı satmam için önce onun yerine birini bulabilecek miyim, altyapım buna hazır mı, kulüp ve Doğukan bundan karlı çıkacak mı? Bunlara bakarım. Doğukan'ı satıp para da kazanabiliriz, kadronuzda tutup Avrupa'da başarı da kovalayabilirsiniz. Bu olaya nereden baktığınıza bağlı. Aynı şekilde sözleşmesi biten futbolcuların menajerleri aramaya başladı. Kendilerine hedefimizin olduğunu ve şu anda transfer konuşmanın takıma çok büyük zarar vereceğini söyledim. Sözleşmesi biten futbolcuya başka bir kulüpten teklif geliyorsa da buyursun gitsin. Antalyaspor daha iyisini bulur".



TRANSFERLERİN HİKAYELERİ



Devre arasında yaptıkları transferlerin hikâyesini de anlatan Çetin, "Teknik ve scout ekibi, Nuri Şahin ile birlikte eksiklerimizi tespit etti. Daha sonra görüşebileceğimiz oyuncuların listesi oluşturuldu. Nuri Şahin, tüm futbolcularla bire bir görüştü. Hiçbirisinin menajeri ile konuşmadı. Bu konuşmanın ardından bize bütçemiz dâhilinde alınmasını istediği oyuncuları iletti. Biz de mali durumumuza göre transfer ettik. Mesela Luis Adriano'nun ilk istediği fiyat, imza attığı rakamın iki katıydı. Fernando Lucas Martins ile 1,5 yıllık sözleşmemiz var ve 1 Milyon Euro'ya serbest kalma maddesi var. 13 ay oynayan bir futbolcuyu aldığımız zaman eleştirildik. Ancak bugünkü maliyeti ile ortaya koyduğu performansı göz önüne aldığımız zaman, sözleşmesini biraz iyileştirip uzatmayı teklif edeceğim. Ücretinde artış yapıp süreyi uzatabiliriz, serbest kalma maddesini yükseltebiliriz. Bunu sezon sona erdikten sonra görüşüp karara bağlayacağız."dedi.



"ANTALYASPOR'U PROMOSYON YAPTIRMAM"



Bu sezon bir maçta kadınları, bir maçta da çocukları ücretsiz olarak stada aldıklarını sözlerine ekleyen Başkan Aziz çetin, şunları söyledi: "Bunu tekrar düşünebiliriz. Ancak Pasolig uygulaması nedeni ile her bilet için giriş ücreti ödemek zorundayız. Büyük Antalyaspor Derneği ile benzer uygulamaları yıllarca yaptık. Antalyaspor maçından önce iftar vermemiz isteniyor. Antalyaspor maç bileti, iftar yemeğinin yanında promosyon olarak verilecek kadar değersiz değildir. Bu takımın hedefi var ve maçlarını izlemenin bir bedeli olmalı. Biletler bu yıl uygun, gelecek yıl daha yüksek olacak. Antalyaspor maçı için otobüs kaldırmamız isteniyor. Bir insan, sevgilisi ile buluşmak için otobüs kaldırılmasını isteyebilir mi? Son 4 maçta 8 bin ortalama ile maçlarımızı oynuyoruz ve bu sayı daha da artıyor. Seyirci sayısının artmasını elbette istiyorum ancak Antalyaspor'un maçını izlemeyi de bir promosyon haline getirmeyeceğim". Hasan YAVAŞLAR



"İHTİLAFLI DOSYA KALMADI"



Haji Wright'i satın alma opsiyonunun kendilerinde olduğunu ve sezon sonu karşılıklı olarak görüşerek konu hakkında karar vereceklerini dile getiren Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Çetin, geçmişten gelen ihtilaflı dosyaların tamamını temizlediklerini ve bir tane bile ihtilaflı dosyanın kalmadığını ifade etti. Çetin, mevcut futbolcuların alacaklarının olmadığını belirterek, Antalyaspor'un, süper Lig'de Kasımpaşa'dan sonra ekonomik olarak en iyi durumda olan ekip olduğuna işaret etti.





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