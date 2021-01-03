Aziz Behich: 'İyiyiz ama maçları kapatamıyoruz'

Kayserisporlu Aziz Behich, 2-0 sona eren Beşiktaş maçını değerlendirdi.



Maç sonunda konuşan savunma oyuncusu; "90 dakika iyiyiz ama maçı kapatamıyoruz. Kayserispor burada olmamalı. 2 gün sonra yine maç var. Çok önemli bir maç bizim için. İyi oynuyoruz. Umarım, bir sonraki maçımızı kazanırız." dedi.



Azizs Behich açıklamalarının devamında; "Pozisyonları görmedim. İlkinde penaltı yok diyorlar ama verildi. İlk golden sonra son dakikalarda açılmamız gerekiyordu. Kontrataktan 2. golü yedik. Son dakika penaltıdan gol yersen Beşiktaş'a karşı dönmen zor olur." sözlerini sarf etti.