Aziz Akkaya: 'Dünya bir tarafa Beşiktaş bir tarafa'

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ta uzun yıllardır çalışan Aziz Akkaya, siyah-beyazlı renklerin kendisi için başka bir anlam taşıdığını söyledi.Beşiktaş'taki görevine 1988-1989 sezonunda yardımcı antrenör olarak başlayan ve 1991-1992 sezonunda başantrenör olarak devam eden Akkaya, yaptığı açıklamada,dedi.Siyah-beyazlı renklerden 5 yıl ayrı kaldığı bir dönem yaşadığını hatırlatan Akkaya,diye konuştu.Basketbol adamı olarak hiçbir pişmanlığının olmadığını vurgulayan Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:Akkaya, basketbolda bütçeler konusunda yaşanan sıkıntıların fırsata çevrilebileceğini ve bunun için sabır göstermek gerektiğini dile getirdi.Yabancı sayısının azaltılmasıyla basketbolun ileriye götürebileceğini vurgulayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Futbolda 15 yabancı vardı ama milli takımın olduğu yer belli. Bizde de yabancı sayısının artmasının milli takımları nereye getirdiği belli. Türk oyunculara daha çok şans vermek lazım. Dövizin bu kadar yüksek olduğu bir yerde, gelirin ve sponsorun olmadığı bir yerde sıkıntılarla baş etmek çok zor. Gençlere yatırım yaparak ileriye yönelik çalışmak lazım." ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta bütçenin geçen sezon biraz düştüğünü vurgulayan Akkaya, "Bu sezon da şartlar aynı. Elimizdeki kadrolarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun iki yöntemi var, ya şampiyon olursunuz ya oyuncu yetiştirirsiniz. Ben elimdeki kadroyla her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şartlar zor ama önemli olan bu şartlarda mutlu olup çalışabilmek. Severek çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Siyah-beyazlı kulübün basketbolda her sene oyuncu yetiştirdiğini kaydeden Akkaya, "Beşiktaş üst seviyede oyuncu yetiştiriyor. Elimizde gelecekte A Milli Takım'da oynayabilecek 3-5 elit oyuncu var. Beşiktaş'ın bir çizgisi, duruşu var. Mümkün olduğu kadar iyi işler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.Akkaya, kadroya iki takviye daha yapmaları halinde şampiyon olabileceklerini söyledi.Kadroda genç oyuncunun fazla olduğuna dikkati çeken Akkaya, "İki oyuncu alabilirsek şampiyonluğa oynayabiliriz. Kadroda 2001, 2002 doğumlu beş oyuncu var. Bu kadroyla 'şampiyonluğa oynarız' dersem zor olur." diye konuştu.A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak da görev yapan Akkaya, ligin ilk haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geleceklerini anımsatarak şunları söyledi:"Dünya Şampiyonası'nda olduğumuz için fazla zamanım olmadı. Oyuncular da geç geldi. Üç tam antrenman yaptık. Yabancı sayımız üç, dördüncüyü alamadık. Oyuncuları tanımıyorum. Ne yapabileceğimizi bilmiyorum. Oyuncuların konsantrasyonu zaten yerinde. Taraftar da gelirse, onların desteğiyle kazanırız. Arkamızdaki en büyük güç taraftarlarımız. En büyük artımız onlar. Taraftarlarımız 5-10 sayı da bize katkı yapıyor. Gerçekten mücadele eden takımımız var. Sansasyon yaratacak oyuncularımız var."İspanya'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteremeyen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın performansını değerlendiren Akkaya, "Fizik olarak çok güçlü olmadığımızı gördük. Holingsvorth'un oynamadığı zamanlarda yenildik. Milli takımın ilk beşinde oynayan oyunculardan kendi takımında oynayan bir veya iki isim var. Yabancı sayısının azalmasıyla bu artacak. Geçiş süreci zor oldu. Milli takımın başarısız olduğunu söylüyorlar. İki madalya aldık. O jenerasyon 10 sene peş peşe çalışan jenerasyondu. 2005'ten 2015'e kadar yapılan yatırımdı. Yenilenen bir takım var. Milli takımda 22-26 yaş arası 6-7 oyuncu var, sabretmek lazım." şeklinde konuştu."Kadın basketbolu dünya sıralamasında ilk altı sırada. İlk altıya girdiğimiz başka branş var mı araştırmak lazım. Biz her yerde stres yapıyoruz. Keyif almayı bilmiyoruz. Süreklilik olması çok önemli. Peş peşe organizasyonlarda varız. Takım sporlarında tekiz ama en çok eleştiri alan biziz. Daha fazla destek almamız lazım."Eleştirilmelerinin de mutluluk verici olduğunu anlatan Akkaya, "Türkiye hepimizin, bu bayrak hepimizin. Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızı olan tek takım biziz. Müslüman olan tek takım biziz. Herkesin destek olması lazım." diyerek sözlerini tamamladı.- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek