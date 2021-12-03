Aziz 5. bölüm izle Show TV HD (YENİ BÖLÜM) tek parça reklamsız

Yeni bölüm Aziz 5. bölüm izle ekranlardaki yerini aldı. Aziz dizisi Show TV'de ekranlara gelecek 5. bölüm izle 3 Aralık Cuma günü yayınlanıyor. Peki Aziz 5. bölüm izle ne zaman saat kaçta? Aziz yeni bölüm izle tek parça, Aziz ilk bölümü izle, Aziz canlı yayın full izle yeni bölüm ne zaman? Haberimizin detaylarını okuyabilirsiniz.

03 Aralık 2021 10:20
Aziz 5. bölüm izle Show TV HD (YENİ BÖLÜM) tek parça reklamsız
Aziz dizisi birinci bölümü (İZLE) Show TV'de başlıyor. Büyük prodüksiyonla rating rekorları kırmaya hazırlanan Aziz 5. bölüm izle seyircilerin meraklı bekleyişi bulunuyor. Beşinci bölüm Aziz konusu özeti nedir, Aziz 5. bölüm izle tek parça kesintisiz full canlı yayın olarak ekranlardaki yerini aldı.
Aziz 5. bölüm Show TV'de 14 Kasım Cuma günü saat 20:00'de birinci bölüm yayınlanıyor.



AZİZ 5. BÖLÜM ÖZETİ KONUSU

Aziz 5. Bölüm Fragmanı yayında! Tanıtıma Efnan'ın türkü söylediği anlar damgasını vuruyor. Efnan, güzel sesiyle herkesi etkisi altına alırken Hatice Ana'nın sözleri dikkat çekiyor. Aziz'in Efnan'ın farkına varacağını düşünen Hatice Ana genç kızı teselli ederken, Aziz ile Efnan arasında yaşanacak gelişmeler büyük bir merak konusu oluyor. 

AZİZ SON BÖLÜM ÖZET

Aziz 4. Bölümünde, Dilruba ile Efnan'ın karşı karşıya geldiği anların merak uyandırdığı tanıtımda Dilruba, Adem ile nişanlanıyor. Nişan törenine giden Aziz, "Bundan sonra toprağımda, işimdeyim. Varsa yüreği yeten çıksın karşıma!" sözleriyle herkese meydan okurken Pierre'in tepkisi dikkat çekiyor. Dilruba'nın Dereboyu Köyü'ne gönderdiği haber merak konusu olurken, babasından ve köyünden kaçan Efnan'ın izi bulunuyor.


AZİZ OYUNCULARI




Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya'nın paylaştığı; ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimlerin de kadrosunda yer aldığı Aziz 3 Aralık Cuma saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.

AZİZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sanat ve dekor ekibinin yanı sıra döneme ait meydan, evler ve sokakların yapımında 264 kişi görev aldı. 817 ton demir, 400 m3 kereste, 1000 LT boyanın kullanıldığı setin aksesuar ve kostümleri de özel olarak tasarlandı. Kullanılan pek çok obje sıfırdan üretilirken 200'den fazla kıyafetin tasarımı gerçekleştirildi.

AZİZ 5. BÖLÜM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA


Show TV'de yayınlanacak olan Aziz 5. bölüm olarak ekranlara geliyor ve hayranlarının meraklı bekleyişi son buluyor. Aziz 5. bölümü 3 Aralık Cuma ekranlara gelecek.



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