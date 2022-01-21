AZİZ 10 BÖLÜM TEK PARÇA CANLI İZLE

Aziz 10. Bölüm fragmanı yayında. Aziz'in Efnan ile evleneceğini Dilruba'ya söylediği tanıtımda Aziz ile Efnan'ın romantik anları izleyicileri duygulandırıyor. Dilruba'nın söyledikleri karşısında şoke olan Aziz'in ne duyduğu merak konusu olurken kime silah doğrulttuğu akıllarda soru işareti oluşturuyor. Efnan'ın babasının Aziz'in evine gelmesi ise dikkat çekiyor.



Aziz 9. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Aziz, kendi hakkı olan malları Galip Payidar'dan geri isterken aldığı cevap karşısında şoke oluyor. Handan Hanım, malların kendi üzerinde olduğunu söyleyerek herkesi şaşırtırken Antakya sokaklarında asılı olan Atatürk resimleri dikkat çekiyor. Adem, Aziz'le yeniden kardeş olmak için adım atarken Efnan ile Aziz arasında yaşanacak duygusal anlar merakla bekleniyor.

Aziz onuncu bölümü (İZLE) Show TV'de başlıyor. Büyük prodüksiyonla rating rekorları kırmaya hazırlanan Aziz 10. bölüm izle seyircilerin meraklı bekleyişi bulunuyor. Sekizinci bölüm Aziz konusu özeti nedir, Aziz 10. bölüm izle tek parça kesintisiz full canlı yayın olarak ekranlardaki yerini aldı.Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya'nın paylaştığı; ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimlerin de kadrosunda yer aldığı Aziz 21 Ocak Cuma saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.Show TV'de yayınlanacak olan Aziz 10. bölüm olarak ekranlara geliyor ve hayranlarının meraklı bekleyişi son buluyor. Aziz 10. bölümü 21 Ocak Cuma ekranlara gelecek.