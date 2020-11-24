Azeri şehidin Galatasaray vasiyeti gerçek oldu

Azeri asker Farid Dursunov'un vasiyeti yerine getirildi, mezarının başına Galatasaray bayrağı çekildi.

Haber; Sporx.com
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Azeri şehidin Galatasaray vasiyeti gerçek oldu
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24 Kasım 2020 12:30
Ermenistan ile savaşta hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Azeri asker Farid Dursunov'un Galatasaray isteği yerine getirildi.

Qafqazinfo'nun haberine göre Azeri asker arkadaşlarına, "Eğer şehit olursam, mezarımın başına Azerbaycan bayrağıyla birlikte Galatasaray bayrağı da asın" şeklinde vasiyette bulundu

Farid Dursunov'un şehit olmasının ardından mezarının başına, Azerbaycan bayrağıyla birlikte sarı-kırmızılı bayrak da çekildi.

Dursunov'un arkadaşlarının bu konuyla ilgili Galatasaray'ı da bilgilendirdikleri kaydedildi.Sarı kırmızılı kulüp yetkililerinin de şehidin hatırasını ölümsüzleştirmek için bazı resmi adımlarda bulunacakları yazıldı



 



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